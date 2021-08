Jeux olympiques de Tokyo : horaires, TV, programmation et agenda du mardi 3 août

Athlétisme

Elaine Thompson, actuelle championne olympique, veut également l’or à Tokyo 2020 et un doublé après avoir remporté le 100 samedi dernier. Une autre légende comme Anita Włodarczyk vise son troisième titre olympique consécutif au lancer de marteau. Au 800 féminin, Athing Mu a laissé un très bon feeling, tandis que Karsten Warholm est le grand favori du 400 haies, tout comme Armand Duplantis à la perche. Au saut en longueur femmes, Malaika Mihambo rencontre Ivana Spanovic et les américaines Reese et Davis.

3:50 Dernier saut en longueur (F)

4:20 400 derniers haies (H)

12:20 Finale du saut à la perche (H)

13:35 Dernier coup de marteau (F)

14:25 Finale 800 mètres (V)

14:50 Final 200 mètres (V)

Gymnastique artistique

Simone Biles réapparaît ce jour-là et participera à la finale de la poutre pour tenter de dire au revoir à Tokyo 2020 avec une médaille individuelle. En parallèle, le grand favori est le chinois Zou Jingyuan, tandis que Daiki Hashimoto, qui a remporté l’or au concours complet mercredi dernier, veut répéter dans la barre.

10:00 Finales parallèles (H)

10:45 Fin de la poutre d’équilibre (F)

11h30 Fin du bar (H)

Basketball

Les quarts de finale du tournoi masculin laisseront un duel stellaire entre les États-Unis et l’Espagne, deux des grands candidats aux médailles. La Slovénie, la France et l’Australie débutent comme favorites dans leurs qualifications respectives.

3:00 Slovénie-Allemagne

6:40 Espagne-États-Unis

10h20 Italie-France

14:00 Australie-Argentine

Handball

L’Espagne joue la passe pour les demi-finales du tournoi masculin contre la Suède, actuel vice-champion mondial, tandis que le Danemark et la Norvège rééditeront la finale de la Coupe du monde 2019. La France et l’Allemagne débutent comme favorites dans les deux autres éliminatoires.

2h30 France-Bahreïn

6h15 Suède-Espagne

10:00 Danemark-Norvège

13h45 Allemagne-Egypte

Football

L’Espagne affronte le Japon en demi-finale du tournoi masculin, tandis que le Brésil tentera de se venger de la finale perdue à Londres 2012 contre le Mexique.

10:00 Mexique-Brésil

13h00 Japon-Espagne

Le hockey

La Belgique et l’Australie débutent comme favoris dans leurs demi-finales du tournoi masculin contre l’Inde et l’Allemagne, respectivement.

15h30 Inde-Belgique

12:00 Australie-Allemagne

Water polo

L’Espagne est favorite de sa demi-finale du tournoi féminin contre la Chine. Il en va de même pour les États-Unis contre le Canada, alors que les deux autres qualificatifs sont plus équilibrés.

7h00 Canada-États-Unis

8h30 Espagne-Chine

11h20 Pays-Bas-Hongrie

12h50 Australie-Russie

Bougie

L’annulation des régates de la veille en raison du manque de vent signifie que quatre Medal Races auront lieu le même jour, toutes avec une représentation espagnole et avec Tamara Echegoyen et Paula Barceló, en 49er FX, Diego Botín et Iago López , en 49er, et Joan Cardona, en Finn, avec des options pour remporter une médaille. Tara Pacheco et Florian Trittel ont plus de mal à Nacra 17, où l’or semble destiné aux Italiens Tita et Banti.

5:05 Régates 9 et 10 470 (F)

5:15 Régates 9 et 10 470 (H)

5:33 Medal Race 49er FX (F)

6:33 Medal Race 49er (H)

7:33 Medal Race Finn (H)

8:33 Medal Race Nacra 17 (Mx)

Canoë

La grande favorite du K-1 200 féminin est Lisa Carrington, une épreuve dans laquelle Teresa Portela aspire à remporter cette médaille olympique convoitée qui lui a résisté lors de ses cinq précédentes apparitions aux Jeux Olympiques. Le Néo-Zélandais concourt également en K-2 500. De leur côté, Pablo Martínez et Cayetano García de la Borbolla aspirent à se qualifier pour la finale et une fois sur place ils tenteront de surprendre dans un C-2 1.000 assez ouvert. Au 1000 K-1 masculin, les principaux candidats aux médailles sont Bálint Kopasz, Josef Dostál et Fernando Pimenta.

4:37 Finale K-1 200 (V)

4:53 Finale C-2 1.000 (H)

5:20 Finale K-1 1000 (H)

5:46 Finale K-2 500 (F)

Boxe

Gabriel Escobar peut décrocher une médaille poids mouche en battant Bibossinov lors de son match de quart de finale à partir de 10h48. De plus, le Tchèque Petencio et le Japonais Irie se battront pour l’or poids plume à partir de 6h05 et le Britannique McCormack et le Cubain Iglesias feront de même en poids welter à partir de 12h05.