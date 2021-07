Jeux Olympiques de Tokyo | Insécurité, peur de passer à côté, anxiété inévitable : Pullela Gopichand, sélectionneuse nationale en chef, équipe indienne de badminton

Pullela Gopichand, entraîneur en chef national de badminton

Les Jeux olympiques sont généralement marqués par un environnement dynamique, avec des champions du monde et des athlètes se rencontrant et se saluant chaleureusement. Mais cette année est différente. Il y a une sécurité massive, des tests quotidiens, un isolement et des bulles verrouillées sur les sites et les sites d’entraînement. Les poignées de main et les câlins ne sont plus autorisés. Outre ces restrictions, les joueurs doivent également faire face aux facteurs de stress mentaux et physiques liés aux blessures, à l’examen minutieux des médias sociaux et à la pression concurrentielle. « C’est un combat difficile, à la fois mentalement et physiquement, de jouer et de performer dans ces circonstances extrêmement difficiles et exceptionnelles. Vous ne pouvez pas vous asseoir à la cafétéria, vous promener dehors, faire de la gym ou de la musculation. Au mieux, (vous pouvez) lire un livre dans la pièce ou méditer… vous ne pouvez rien faire de grand… passer plus de temps à l’intérieur, avec vous-même ou les membres de l’équipe… cela peut aider à vaincre la pression mentale et à créer un environnement pour éviter l’anxiété », a déclaré Pullela Gopichand, entraîneur national en chef de l’équipe indienne de badminton, lors d’une conversation téléphonique. « Ou baissez simplement la tête, faites le travail et revenez. »

Parlant de l’importance des Jeux dans la vie d’un athlète, il dit : « C’est un exploit de performer aux Jeux olympiques et les Jeux signifient la vie de certains joueurs. Ainsi, malgré les situations et les restrictions inévitables, les joueurs sont heureux de retourner sur le terrain et de performer », explique le joueur de 47 ans, qui a guidé l’Inde vers deux médailles olympiques en 2012 et 2016.

Cette année, Gopichand s’est retiré du contingent indien de badminton à destination des Jeux olympiques après que l’IOA ait autorisé un groupe de cinq membres du personnel de soutien – trois entraîneurs et deux kinés. Chaque joueur a été formé sous la direction d’un entraîneur qui lui est assigné : le joueur vedette PV Sindhu s’entraîne sous la direction de l’entraîneur coréen Tae Sang Park, le navetteur Sai Praneeth est entraîné par Agus Dwi Santosa, et Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy sont guidés par le Danois Mathias Boe dans leur jeune fille. Jeux.

L’accalmie de la dernière année, estime Gopichand, a peut-être rechargé les joueurs, mais l’agitation et l’anxiété causées par le report des Jeux l’année dernière ont ajouté au stress et à la peur de perdre cette année. « Chaque année dans le sport équivaut à cinq années dans une autre profession. Si vous manquez une année de compétition, vous manquez les critères d’âge de toute compétition, que ce soit au niveau national ou international. Contrairement au système éducatif, rien de tel qu’un laissez-passer dans le sport. Aucune compétition ne signifie aucune chance de jouer un autre niveau. L’insécurité, la peur de passer à côté et l’anxiété sont inévitables », dit-il.

C’est la raison pour laquelle l’entraîneur met l’accent sur la médiation en tant que paramètre de santé mentale, ce qui, selon lui, lui a été bénéfique tout au long de sa carrière, à la fois en tant que joueur et entraîneur. « Les niveaux de stress sont élevés, tout comme l’anxiété et la pression mentale pour mieux performer. Dans des moments aussi cruciaux, la qualité mesurée de la médiation aide », déclare Gopichand, qui a remporté son premier titre national en 1996.

Traditionnellement en Inde, le bien-être mental dans le sport a été limité au soutien familial. Ce n’est qu’au cours des deux ou trois dernières années qu’il a pris de l’ampleur sous forme de séances de conseil, mais uniquement pour les meilleurs joueurs. « La psychologie du sport est un sujet très spécialisé et tout le monde n’a pas d’expertise. Seuls les meilleurs joueurs ont accès aux experts. J’ai moi-même médité, utilisé la visualisation, les affirmations dans ma carrière d’entraîneur, mais d’une manière qui n’est pas raffinée. Le plus difficile est de mesurer ou de suivre le temps passé dans les séances de conseil… que vous soyez actif, distrait ou éteint pendant une séance », explique Gopichand, qui a passé plus de 10 000 heures à affiner l’anneau de méditation intelligent Dhyana. L’appareil comporte des éléments tels que le «calme rapide» pour obtenir le calme en 30 secondes. “Parfois, vous n’avez peut-être pas 20 minutes pour vous reposer ou méditer, mais cet anneau vous amène à un espace de calme relatif en 30 secondes. Ce calme est le besoin de l’heure », partage Gopichand, qui est également le fondateur-directeur de Dhyana.

Gopichand est connu pour être un strict disciplinaire, celui qui régule l’alimentation d’un athlète, le cycle de sommeil ainsi que l’utilisation du temps mobile tout en l’entraînant – quelque chose qu’il a fait entre les Jeux olympiques de Rio 2016 et le Championnat du monde 2019 avec l’as player PV Sindhu. Faire du sport peut exiger que l’on passe plus de 10 heures par jour à s’entraîner et 14 heures à penser au jeu, dit-il. Parlant de l’état d’agitation ressenti par beaucoup à l’ère des médias sociaux, il dit : « Aujourd’hui, c’est un monde dynamique de la technologie… il y a les médias sociaux qui vous affectent de certaines manières à moins que l’on ne soit très fort mentalement », explique Gopichand, qui a connu sa part de hauts et de bas professionnels, que ce soit un affrontement avec Jwala Gutta ou l’éloignement de Saina Nehwal, qui a décidé de rejoindre l’académie de Prakash Padukone pour s’entraîner sous Vimal Kumar à Bengaluru après le championnat du monde 2014. Son esprit, cependant, ne se laisse pas décourager, son nom étant aujourd’hui synonyme de gloire du badminton en Inde.

Gopichand a créé la désormais célèbre Pullela Gopichand Badminton Academy à Hyderabad en 2008, qui a révolutionné le jeu dans le pays. L’entraîneur vedette a également été reconnu par le Comité international olympique pour sa contribution au développement du sport. Outre Sindhu et Nehwal, Gopichand a formé de nombreux grands joueurs, dont l’ancien numéro un mondial Srikanth Kidambi, P Kashyap, HS Prannoy, Sai Praneeth, Satwiksairaj Rankireddy, Gurusai Datt, entre autres. “L’avenir du sport est prometteur en Inde”, déclare Gopichand, qui veut plus de joueurs et d’entraîneurs dans le jeu. « Pas seulement Hyderabad, mais Bengaluru, Chennai, Kerala et Delhi… toutes ces villes ont connu une amélioration considérable de l’infrastructure et du soutien aux joueurs. Mais c’est comme une situation de poule et d’œuf… nous voulons que les joueurs produisent des joueurs et à moins que les joueurs ne viennent pratiquer ce sport, vous ne pouvez pas produire de joueurs. Nous avons réussi à casser un cycle et si nous continuons comme ça, le ciel est la limite pour le badminton indien.

