Jeux olympiques de Tokyo: la médaille de bronze du hockey masculin indien suscite des applaudissements tonitruants de PM Modi, Tendulkar, SRK

L’ancienne athlète PT Usha dans un message émouvant sur Twitter a écrit que ses fils avaient affiché une performance exceptionnelle dans le jeu et espéraient que la victoire s’ensuivrait un autre âge d’or dans le sport de hockey indien.

Quelques minutes après que le pays ait eu vent de la victoire historique de bronze aux Jeux olympiques de hockey masculin indien, tout le pays a résonné de joie, d’extase et de meilleurs vœux pour l’équipe de hockey. En tête du peloton, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que cette journée serait gravée dans la mémoire de chaque Indien. Le Premier ministre Modi a déclaré qu’en remportant la médaille de bronze, l’équipe de hockey indienne avait captivé l’imagination de tout le pays. Dans un autre tweet en hindi, le Premier ministre Modi a déclaré que la victoire avait enthousiasmé tout le pays avec une immense confiance en soi et fierté.

Chef de l’État indien, le président Ramnath Kovind a fait d’immenses éloges à l’équipe indienne de hockey pour avoir remporté une médaille olympique après la sécheresse de 41 ans. Kovind a déclaré que l’équipe avait fait preuve d’une immense résilience, de compétences exceptionnelles et d’une détermination inébranlable pour sceller la victoire. Kovind espérait également que la victoire ouvrirait une nouvelle ère dans le hockey indien et inciterait les jeunes à pratiquer ce sport.

Le maître blaster Sachin Tendulkar s’est adressé à Twitter pour exprimer ses meilleurs vœux à chacun des membres du contingent indien. Tendulkar, qui a joué un rôle déterminant dans d’innombrables victoires de l’équipe indienne de cricket, a déclaré que l’arrêt sur penalty de Sreejesh dans les dernières minutes du match était incroyable.

Historique! Une journée qui restera gravée dans la mémoire de chaque indien. Félicitations à notre équipe de hockey masculin pour avoir remporté le bronze. Avec cet exploit, ils ont capturé l’imagination de toute la nation, en particulier de notre jeunesse. L’Inde est fière de notre équipe de hockey. ???? – Narendra Modi (@narendramodi) 5 août 2021

Enthousiasmé par la médaille de bronze, l’ancien joueur de cricket indien, Gautam Gambhir, la médaille de hockey était encore plus grande que les victoires en Coupe du monde de l’équipe de cricket indienne. Gambhir, qui a lui-même joué un rôle crucial dans la victoire de l’Inde en finale de la Coupe du monde 2011, a déclaré : « Oubliez 1983, 2007 et 2011, cette médaille en hockey est plus grande que n’importe quelle Coupe du monde. »

Félicitations à chaque membre du contingent de hockey pour avoir remporté le #Bronze pour l’Inde ! Une fantastique victoire âprement disputée… L’arrêt sur penalty de Sreejesh dans les derniers instants du match était incroyable. ???????? Entière ???????? est immensément fier!#Hockey #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/7Rtko9kS63 – Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 5 août 2021

Les célébrités de Bollywood après s’être réveillées avec la nouvelle ont félicité l’équipe de hockey indienne. Le roi Khan Shahrukh Khan a déclaré que l’équipe indienne avait fait preuve d’un maximum de résilience et de compétence. Khan, qui a lui-même fait partie du film basé sur l’équipe de hockey féminin indien Chakde India, avait auparavant félicité l’équipe de hockey féminin pour sa participation aux demi-finales des Jeux olympiques.

Oubliez 1983, 2007 ou 2011, cette médaille en Hockey est plus grande que n’importe quelle Coupe du Monde ! #IndianHockeyMyPride ???????? pic.twitter.com/UZjfPwFHJJ – Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 5 août 2021

L’acteur Akshay Kumar, qui semblait avoir regardé le match en entier, a écrit sur Twitter que l’équipe indienne avait fait un retour sensationnel dans le match après avoir subi l’inverse au début. Kumar a écrit que l’équipe avait créé l’histoire en remportant la médaille de bronze lors de l’événement.

Wow!! Félicitations de l’équipe indienne de hockey masculin. Résilience et compétence à son apogée. Quel match passionnant. – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 5 août 2021

Félicitations à mes fils pour leur performance exceptionnelle pour remporter la médaille de bronze. Le pays tout entier est fier du spectacle qu’ils ont offert pendant les #Jeux olympiques. Que ce soit le début d’un autre âge d’or pour le hockey indien! ????????????@TheHockeyIndia #Tokyo2020 – PT USHA (@PTUshaOfficial) 5 août 2021

Félicitations à Team India pour avoir réécrit l’histoire ! Une médaille olympique après 41 ans ! Quel match, quel retour ! #Tokyo2020 pic.twitter.com/3mdym3Cupa – Akshay Kumar (@akshaykumar) 5 août 2021

