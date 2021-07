Jeux olympiques de Tokyo: la variante Delta est à l’origine de la flambée actuelle de Covid-19 au Japon

Les Jeux olympiques de Toyko semblent peu susceptibles d’être un événement “superspreader”, selon les experts – mais cela peut être peu réconfortant pour les Japonais, où une combinaison de la variante delta et de faibles taux de vaccination entraîne une nouvelle augmentation des cas de Covid-19.

Le Japon vit actuellement sa cinquième vague depuis le début de la pandémie, tandis que les Jeux olympiques d’été se tiennent enfin après un an de retard. Le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens est passé de 1 400 fin juin à plus de 5 700 au 29 juillet, correspondant presque aux pics précédents de mai et janvier.

Ces taux en hausse reflètent probablement une nouvelle vague de cas dans le monde, et en Asie en particulier, plutôt que quelque chose de spécifique aux Jeux olympiques. En fait, ajustée en fonction de la population, la dernière vague du Japon suit de très près les nouveaux cas sur le continent asiatique. Les infections actuellement signalées ont également été contractées il y a jusqu’à deux semaines, avant le début des Jeux, bien que le personnel ait commencé à arriver.

Notre monde en données

“Je pense que ce qui se passe actuellement au Japon reflète mieux l’image mondiale de l’augmentation du nombre de cas”, m’a dit dans un e-mail Andrew Nelson, un pathologiste de l’Université du Minnesota qui a contribué à une étude du CDC sur le rallye moto de Sturgis. « Lié en partie à la variante delta et surtout lié aux taux de vaccination dans des lieux spécifiques. »

Le rassemblement d’août 2020 à Sturgis, dans le Dakota du Sud, est généralement considéré comme un exemple d’événement de super diffusion. Il a attiré 460 000 personnes des quatre coins des États-Unis, et l’étude du CDC l’a directement liée à des grappes de cas dans le Minnesota voisin, un exemple de la façon dont les amateurs de rallye ont pu propager le virus ailleurs. Mais les événements superspreaders sont difficiles à quantifier ou à définir. Certains experts se sont demandé dans quelle mesure nous devrions nous concentrer sur eux, craignant qu’ils ne détournent l’attention des nombreuses manières différentes de propagation de Covid-19. Nelson a qualifié le terme de « problématique ».

Et pour que les Jeux olympiques deviennent réellement un événement de super diffusion entre guillemets, certaines choses devraient mal tourner. Ce n’est pas impossible, mais cela semble peu probable pour le moment.

Le Japon n’est pas un leader mondial de la vaccination, mais il a d’autres atouts en sa faveur

Avec les Jeux olympiques en cours, le Japon a administré environ 81 millions de coups, assez pour environ un tiers de sa population. Cela place le pays loin derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres pays riches dans sa campagne de vaccination. Le Japon réalise actuellement en moyenne environ 1 million de prises de vue par jour ; à ce rythme, il faudrait encore 4 mois pour atteindre 75% de la population, selon le tracker de vaccins Bloomberg.

En attendant, les Jeux Olympiques ne représentent probablement pas une menace supplémentaire pour le reste du Japon, par rapport aux tendances mondiales auxquelles ils sont déjà confrontés.

Les olympiens et les personnes travaillant aux Jeux ont de gros avantages à réduire la propagation. L’accès est strictement réglementé et des tests sont effectués régulièrement pour détecter rapidement les cas. Les athlètes eux-mêmes ont des taux de vaccination élevés, la plupart des équipes signalant que 80 ou 90 pour cent des participants ont été vaccinés.

On estime que 15 000 concurrents devraient rester dans le village olympique à un moment donné. Depuis le 1er juillet, 169 personnes affiliées aux Jeux ont été testées positives au Covid-19. Aucun nouveau cas n’a été signalé parmi les athlètes mardi, alors même que Tokyo elle-même a établi un record de cas quotidiens, un signe de déconnexion avec les environs.

Il y a lieu d’être optimiste quant à la maîtrise du virus lors des Jeux eux-mêmes. De nombreuses précautions sont prises pour faire exactement cela, à commencer par l’interdiction au public d’assister aux événements.

“Compte tenu des restrictions de mouvement, des tests, du masquage, de la séparation du public des événements officiels et d’autres mesures prises, nous pouvons espérer que toute propagation est quelque peu limitée”, Josh Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Fondation, a déclaré par e-mail.

Mais les Jeux restent profondément impopulaires auprès du public japonais, selon des sondages. Les gens se disent inquiets de l’effet sur l’épidémie actuelle. Et cette inquiétude n’est pas nécessairement déraisonnable.

Il y a encore des risques à gérer

Même si le risque que les Jeux olympiques soient un événement superspreader est relativement faible, cela ne veut pas dire qu’il est nul. Comme Wafaa El-Sadr, directrice de la Global Health Initiative à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia, me l’a dit : « Chaque fois qu’il y a un grand nombre de personnes qui viennent et se mélangent, il y a lieu de s’inquiéter.

Les athlètes vont socialiser. Ils pratiquent une activité physique rigoureuse, souvent proches les uns des autres, sans masque. Certains d’entre eux ne sont toujours pas vaccinés. Des travailleurs entrent et sortent également des terrains.

Le risque théorique des Jeux pour Toyko et le Japon en général serait, pour commencer, un groupe de cas parmi un groupe d’athlètes ou de travailleurs. C’est une chose que les experts disent qu’ils surveilleront. Alors que les Jeux olympiques sont étroitement surveillés pour Covid-19, il est toujours possible d’imaginer un scénario dans lequel le virus s’infiltrerait dans la communauté, exacerbant la poussée déjà en cours. Il peut aussi y avoir des effets indirects.

Un steward tient une pancarte disant aux gens d’observer la distanciation sociale à l’extérieur du chaudron olympique à Tokyo le 24 juillet.Carl Court/.

“La hausse des taux au Japon pourrait également être impactée par les Jeux par le biais d’une plus grande mixité sociale, de l’ouverture des bars et d’autres lieux et des travailleurs essentiels devant augmenter le travail de première ligne et face au public”, a déclaré Chris Beyrer, professeur de santé mondiale à Johns Hopkins. e-mail.

Si les taux augmentent au Japon plus que ce à quoi on pourrait s’attendre de la seule variante delta, ce serait un indicateur que les Jeux ont joué un rôle.

Cependant, montrer un lien direct pourrait être difficile, bien que Michaud ait déclaré que le Japon a été “très bon” avec la recherche des contacts jusqu’à présent. (Il a également souligné que toute propagation associée aux Jeux serait « une question politiquement sensible », ce qui pourrait nuire à la transparence.)

En fin de compte, les experts avec qui j’ai parlé pensaient que les taux de vaccination à la traîne au Japon et la propagation mondiale accrue de la variante delta présentaient plus de risques pour la nation que les Jeux Olympiques.

“Compte tenu des protocoles de contrôle des infections en place autour des Jeux olympiques et du Japon en général”, a déclaré Nelson, “Je pense qu’il y a une très faible probabilité que cette augmentation observée soit due aux Jeux olympiques et il y a une très faible probabilité que les Jeux olympiques servent comme un événement super-diffuseur.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est que, comme le montrent déjà l’augmentation des cas au Japon, le coronavirus constitue toujours une menace.