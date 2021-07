Jeux olympiques de Tokyo : les craintes grandissent au sujet des fuites d’eaux usées et d’E.Coli – « Sent comme les toilettes » | Monde | Nouvelles

Le parc marin d’Odaiba devrait accueillir à la fois l’étape de natation du triathlon et les compétitions de natation en eau libre. Cependant, des inquiétudes ont été exprimées par les résidents locaux et maintenant les Olympiens concernant l’odeur qui entoure la région.

Un athlète a déclaré que le site « sentait les toilettes », selon le journal Asahi.

Les craintes grandissent qu’il pourrait y avoir un niveau dangereux d’E. coli dans l’eau si l’odeur émanant d’une fuite d’égout.

Suite aux préoccupations soulevées par les athlètes, les hôtes ont commencé à nettoyer l’eau, cependant, l’odeur persiste, ainsi que les craintes de contamination par E.coli.

Tokyo a distribué 22 200 mètres cubes de sable dans la baie pour aider à soutenir les organismes qui nettoient l’eau.

LIRE LA SUITE: Calendrier des Jeux olympiques: la Grande-Bretagne en action de football mercredi

Pour lutter contre les niveaux d’E.coli dans l’eau, ils ont créé un écran en polyester à trois couches et construit des réservoirs de stockage pour contenir les eaux usées.

De fortes pluies sont prévues dans la capitale japonaise à partir du 27 juillet, ce qui aggraverait la situation.

Justin Drew, chef de l’équipe australienne de triathlon, a déclaré que son équipe surveillerait la qualité de l’eau deux fois par jour avant la compétition.

“Nous sommes confiants dans les mesures mises en place par (le comité d’organisation de Tokyo), y compris l’installation d’un système de filtrage à triple filtre pour cette année, par opposition à un seul filtre utilisé l’année dernière pour l’épreuve test”, a déclaré M. Drew à Fox Sports.

« Il y a des contrôles quotidiens de la qualité et de la température de l’eau et [The Tokyo Organising Committee of the Olympic Games] a mis en place des plans pour résoudre tout problème lié à l’eau avant les jours de compétition.

A NE PAS MANQUER

Les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être annulés à la dernière minute en raison de l’épidémie de Covid [INSIGHT]

Le prince William admet qu’il n’est bon dans aucun sport dans une conversation franche [REVEAL]

Les membres de la famille royale qui ont participé aux Jeux Olympiques [UPDATE]

«Ces défis font partie de l’organisation de courses dans une grande ville – nous allons simplement nous préparer à concourir.

“Nous continuerons de surveiller et de bénéficier de contrôles quotidiens réguliers sur l’eau.”

Le triathlon commence le 26 juillet et avec les fortes précipitations qui doivent commencer le lendemain, cela alimente les inquiétudes concernant les fuites d’égouts.

Ce ne sont pas les premières plaintes concernant la qualité de l’eau dans la région.

Le parc marin d’Odaiba est une plage urbaine du centre de Tokyo et en 2019, l’étape de natation de la Coupe du monde de paratriathlon a été annulée en raison de niveaux dangereusement élevés d’E.coli.