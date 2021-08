Jeux olympiques de Tokyo : Naveen Patnaik – l’ancien gardien de but de l’école Doon est désormais un bienfaiteur des équipes de hockey indiennes

in

Passionné de sport, Patnaik croit qu’un investissement dans le sport est un investissement dans la jeunesse du pays et, en retour, dans son avenir. (Crédit photo : Twitter/Naveen Patnaik)

Quand un jeune Naveen Patnaik devenait but pour l’équipe de hockey de l’école Doon il y a six décennies, il ne savait pas qu’il jouerait un rôle central dans la renaissance de l’équipe nationale indienne. Maintenant, après que l’équipe masculine a obtenu le bronze – sa première médaille aux Jeux olympiques en 41 ans – et que l’équipe féminine a terminé quatrième lors de sa troisième apparition, le ministre en chef d’Odisha peut revendiquer une grande partie du mérite.

Brillant en bleu ????

Félicitations à l’équipe masculine indienne de #hockey pour la victoire spectaculaire qui nous a offert une médaille olympique après 41 longues années. Cette victoire historique à #Tokyo2020 inspirera une génération de sportifs. Tout le meilleur pour l’avenir. #Cheer4India @thehockeyindia – Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 5 août 2021

Le gouvernement Odisha est un sponsor de Hockey India, qui supervise à la fois les équipes masculines et féminines. Lorsque l’accord de parrainage de cinq ans d’une valeur de 100 crore de roupies a été annoncé pour la première fois en 2022, les critiques ont sauté sur la décision de Patnaik d’injecter de l’argent dans le sport alors que le pauvre État souffrait régulièrement de catastrophes naturelles. La réponse est venue près de trois ans jour pour jour avec le gouvernement d’Odisha qui a publié des publicités dans tous les journaux nationaux, annonçant sa fierté d’avoir été partenaire de Hockey India au cours de ce voyage.

J’ai parlé aux stars victorieuses du #Hockey masculin indien et les a félicitées pour leur victoire spectaculaire sur l’Allemagne pour remporter la médaille de bronze à #Tokyo2020. Puissent-ils continuer à briller et apporter plus de gloire à la nation. #Cheer4India pic.twitter.com/zuteKBayeJ – Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 5 août 2021

Passionné de sport, Patnaik croit qu’un investissement dans le sport est un investissement dans la jeunesse du pays et, en retour, dans son avenir. Le hockey est immensément populaire dans l’État – les vice-capitaines des équipes féminines et masculines sont originaires d’Odisha, qui a engendré des légendes telles que Dilip Tirkey, désormais député du parti de Patnaik, Ignace Tirkey, Sunita Lakra et Lazarus Barla. Patnaik a fait référence à cela lorsqu’il a déclaré que les enfants du district de Sundargarh avaient appris à marcher avec des bâtons de hockey, a rapporté PTI. Il a ajouté que le parrainage était un cadeau d’Odisha à la nation alors qu’il augmentait le montant à Rs 150 crore.

Un milliard de hommage au fier capitaine, @manpreetpawar07 et à toute l’équipe du hockey masculin indien. Votre résidence secondaire, #Odisha se réjouit de vous accueillir le 17 août. #Tokyo2020. #OdishaCelebratesOlympicGloryhttps://t.co/k6HnFuzIwE – Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 5 août 2021

Félicitations à l’équipe féminine indienne de #Hockey pour la victoire spectaculaire sur l’Australie pour sceller la place en demi-finale à #Tokyo2020. Quel match formidable l’équipe a joué contre l’Australie ! Continuez sur votre lancée et souhaitons bonne chance à l’équipe. #Cheer4India pic.twitter.com/mIPv3lo20a – Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 2 août 2021

Odisha a accueilli plusieurs tournois internationaux au cours des quatre dernières années, dont la Coupe du monde de hockey, et accueillera également l’édition 2023 du tournoi. Le gouvernement construit également un stade ultramoderne à Rourkela pour un coût de Rs 120 crore. Le gouvernement de l’État a également augmenté son budget sportif à Rs 370 crore contre Rs 265 crore cette année.

Le gouvernement s’est également associé au groupe Tata pour mettre en place un centre de haute performance dans l’État, qui devrait devenir la ligne d’approvisionnement des équipes seniors à l’avenir. Il construit également 20 centres de formation pour Rs 200 crore pour permettre aux aspirants de pratiquer sur l’astroturf.

Félicitez l’équipe indienne de hockey féminin pour avoir mené un combat courageux contre la Grande-Bretagne à #Tokyo2020. Gardez votre esprit combatif et continuez à inspirer. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir. #Cheer4India#womenhockeyindia – Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 6 août 2021

Tous ces développements ont bénéficié du soutien actif de Patnaik, dont l’amour et la passion pour le jeu donnent à l’Inde une chance de revivre les jours de gloire de l’équipe masculine omniprésente et d’espérer que ces jours reviendront bientôt.

