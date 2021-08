Jeux Olympiques de Tokyo : voici le tableau des médailles olympiques et les résultats d’aujourd’hui 2 août

Le 2 août 2021 ne restera pas dans les mémoires du groupe des Espagnols en ce qui concerne les Jeux Olympiques. Deux de nos tours de médailles, Orlando Ortega et Lidia Valentin, sont laissés sans eux. L’équipe de hockey féminin perd contre la Grande-Bretagne en fusillade et les Warriors se retirent de la finale après avoir perdu contre COR.

Tableau des médailles olympiques de Tokyo 2020

La Chine reste imparable au tableau des médailles : 29 médailles d’or, 17 d’argent et 16 de bronze pour un total de 62 badges. Te surpasse dans son ensemble Les États-Unis, car ils atteignent 64 médailles, mais étant 22 d’or plus 25 d’argent et 17 de bronze, le pays asiatique est en avance. Fermer le podium le pays japonais, avec 33 médailles réparties en 17-6-10.

L’Australie est le pays qui se classe quatrième. 14 médailles d’or, 4 d’argent et 15 de bronze porter le même que le Japon, mais le poids de l’or est encore une fois le différentiel. Oui à la cinquième place se trouve le Comité olympique russe avec 12 médailles d’or, 21 d’argent et 17 de bronze pour un total de 50 insignes.

Espagne n’a ajouté aucune décoration sous forme de métal à ce jour. De cette façon, nous descendons à la vingt-huitième position.

Consultez ici le tableau complet des médailles des Jeux Olympiques de Tokyo.

Résultats du lundi 2 août aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Deux de nos options de médailles les plus sûres ont été désactivées avec l’illusion des protagonistes eux-mêmes. Finaliste du 110 mètres haies à Rio 2016, Orlando Ortega, s’est blessé lors d’un entraînement aux ischio-jambiers et ne débutera pas. Et Lydia Valentin, la triple médaillée olympique, Il n’a pas terminé sa participation à l’haltérophilie en raison d’un inconfort physique.

Le meilleur de la journée a été que Eusebio Cáceres quatrième au saut en longueur. La sauterelle d’Onil a atteint une marque de 8,18 mètres. Il n’était qu’à trois centimètres de Maykel Masso, le Cubain qui a remporté le bronze.

D’une part, la meilleure nouvelle du sport espagnol est le passage en finale de Javier Cienfuegos à la finale du lancer du marteau avec une marque de 76,91 mètres, le passage en demi-finale de Teresa Portela au K1 200 mètres, de Cayetano García et Pablo Martínez dans le C2 1000 mètres et Marta Pérez dans 1500 mètres. De plus, l’équipe masculine de water-polo entre en quarts de finale en tant que première du groupe après avoir battu la Croatie par huit points à quatre et affrontera les États-Unis.

En revanche, l’Espagne se retrouve sans représentants en beach-volley. Lili Fernández et Elsa Baquerizo sont tombées contre le couple canadien formé par Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes. Le même chemin qu’ils ont pris Pablo Herrera et Adrián Gavira, comme ils ont été vaincus par les Russes Viacheslav Krasilnikov et Oleg Stoyanovskiy. Les Warriors et le Redstick ne se battront pas non plus pour les médailles.. Le premier a perdu contre le Comité olympique russe, ce qui s’est accompagné de la victoire de la Hongrie sur la Suède ; ce dernier, contre la Grande-Bretagne en fusillades.

Consultez ici les résultats complets des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.