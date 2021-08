Jeux Olympiques de Tokyo : voici le tableau des médailles olympiques et les résultats d’aujourd’hui 3 août

Teresa Portela et Joan Cardona ont redonné le sourire à l’équipe espagnole. Le Galicien a remporté l’argent dans le K1 200. Quelques heures plus tard, Joan Cardona des Baléares a remporté le bronze dans la classe de voile Finn.. Ils auraient pu être plus médaillés en 49er si la paire féminine formée par Tamara Echegoyen et Paula Barceló, et si la paire masculine de Diego Botín et Iago López n’avait pas été les deux équipes en quatrième position.

Tableau des médailles olympiques de Tokyo 2020

La Chine ajoute et continue. Il y a déjà 69 médailles réparties en 32 or, 21 argent et 16 bronze. En deuxième position, les États-Unis ouvre un petit écart avec les leaders en nombre de médailles, puisqu’il en compte 73. Cependant, 24 médailles d’or, 28 d’argent et 21 de bronze il les maintient en deuxième position.

Le pays organisateur accompagne les deux grands gagnants dans la troisième case du podium. Avec 19 médailles d’or, 6 d’argent et 11 de bronze ils atteignent un total de 36. Et 33 sont ceux qui ont Australie, qui réitère sa position. 14 métaux d’or, 4 d’argent et 15 de bronze pour les Australiens. Et cinquièmement, le Comité Olympique Russe avec 53 badges. Malgré le fait d’avoir plus que les deux pays qui continuent sur la liste des médailles, les ors sont “seulement” 13, accompagnés de 21 argents et 19 bronzes.

Espagne ajoute deux nouvelles médailles, une d’argent et une de bronze, donc il se trouve qu’il occupe la trente-deuxième position. C’est le premier pays qui, avec seulement une distinction maximale, est plus haut dans le tableau complet des médailles.

Consultez ici le tableau complet des médailles des Jeux Olympiques de Tokyo

Résultats du samedi 31 juillet aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Si l’on prenait une échelle avec les résultats de la journée d’aujourd’hui, celui connu par beaucoup sous le nom de « Super Tuesday » est resté un bon mardi. La pagayeuse de Cangas, Teresa Portela, a remporté la médaille olympique qui lui a tant résisté depuis Sydney 2000. Le K1 200 a été remporté par la Nouvelle-Zélande Lisa Carrington (38 120), mais Les Espagnols ont remporté la médaille d’argent avec 38 833. et battre la danoise Emma Aastrand par 18 millièmes. La pénalité pour le canoë espagnol a été huitième en finale par Tano García et Pablo Martínez dans le C2 1000.

L’autre très bonne nouvelle du jour a aussi l’eau comme scène principale. Cette fois éveillé, dans la catégorie Finn. Après les gros nuages ​​des médailles en chocolat des couples espagnols en 49er, le Mahon Joan Cardona a réussi à récupérer le bronze qu’il s’était tant battu durant la semaine.

Dans les sports d’équipe, il y a trois têtes et une queue. Les garçons de Luis de la Fuente ont battu le Japon au minimum grâce à un but de Marco Asensio en prolongation. Les Hispaniques menés par Jordi Ribera ont battu la Suède 33-34 et affronteront le Danemark en demi-finale. Et l’équipe féminine de water-polo de Miki Oca a battu la Chine 11-7 et la Hongrie attend déjà les demi-finales. Le cross très dur a mis fin à la meilleure génération du basket espagnol. Les tout-puissants des États-Unis ont atteint les demi-finales après avoir remporté 81-95 dans ce qui aurait pu être le dernier match des frères Gasol avec le maillot de l’équipe nationale.

Le reste des résultats positifs pour la marine espagnole sont l’avancée de Mo Katir à la finale du 5000 mètres après avoir été le premier de sa série, ainsi que le duo Iris Tió et Alisa Ozoghina en natation artistique et Alberto Ginés en escalade. Asier Martínez participera à la demi-finale du 110 mètres haies, et en Le 1 500 mètres a été rempli d’Espagnols avec le passage en demi-finale d’Ignacio Fontes, Jesús Gómez et Adel Mechaal. La note négative était la La défaite de Gabriel Escobar en quart de finale de boxe poids plume contre le Kazakh Saken Bibossinov. Une décision pour le moins controversée, car les juges ont donné le rival de Leganense comme vainqueur 3-2.

Consultez ici les résultats complets des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.