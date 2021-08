Jeux Olympiques de Tokyo : voici le tableau des médailles olympiques et les résultats d’aujourd’hui 4 août

La plus grande joie de l’équipe espagnole aujourd’hui vient, encore une fois, de l’eau. Spécifiquement de la classe 470 en voile. Jordi Xammar et Nico Rodriguez ont ajouté un autre métal de bronze pour le pays. L’équipe masculine de water-polo bat les États-Unis par 8-12 et se qualifie pour les demi-finales, ce que les filles de Lucas Mondelo ne pourront pas contester après avoir perdu 64-67 face à la France en quarts de finale.

Tableau des médailles olympiques de Tokyo 2020

Aussi incroyable que cela puisse paraître en regardant la tendance de tous les jours, La Chine n’a “que” remporté une médaille de plus qu’hier. L’argent obtenu s’ajoute aux 21 autres, et à eux, les 32 ors et les 16 bronzes pour atteindre 70 insignes. Pour sa part, Les États-Unis totalisent déjà 79 médailles réparties en 25 d’or, 31 d’argent et 23 de bronze. Japon continue d’accompagner les deux jeeps lors du montage 40 médailles : 21 or, 7 argent et 12 bronze.

La Grande-Bretagne fait un grand saut et se place en quatrième position du tableau des médailles. Ses 15 décorations en or ainsi que 18 en argent et 15 en bronze comprennent 48 métaux. L’Australie est à égalité avec la Grande-Bretagne en or, mais est en retard en raison de nombres d’argent, puisqu’il n’y en a que 4, auxquels s’ajoutent 17 bronzes pour récolter 36 médailles.

L’Espagne ajoute une médaille de plus, mais continue son recul au tableau des médailles. Bien qu’avec le football nous serons assurés d’une décoration de plus, l’Espagne et ses dix récompenses occupent la trente-quatrième position.

Consultez ici le tableau complet des médailles des Jeux Olympiques de Tokyo.

Résultats du samedi 31 juillet aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Un bronze de tout coeur commence la chronique de Manoj Daswani. Il n’est pas sans raison. Le couple espagnol, multiple vainqueur dans d’autres compétitions, visait la gloire à ces Jeux. Le Barcelona et le Vigo ont terminé cinquièmes de la Medal Race, ce qui leur a suffi pour accrocher la seule médaille remportée par l’équipe espagnole aujourd’hui.. Ils n’ont été dépassés que par les Australiens et les Suédois. 21 sont les insignes avec lesquels la voile a contribué au tableau des médailles espagnoles depuis Montréal 1976.

En athlétisme, nous avons eu un goût aigre-doux. Carolina Robles a terminé dernière des 3000 haies après avoir été physiquement affecté par le knockdown au premier tour, Javier Cienfuegos n’a pas été parmi les huit meilleurs de la finale au lancer de marteau (76,30) et Odei Jainaga a été exclu de la finale du javelot après avoir traîné une gêne à l’épaule (73,11). Le positif était la cinquième place d’Adrián Ben dans la finale du 800 mètres et le classement de la finale du 110 mètres haies par Asier Martínez (13.27). Et pour le moment María Vicente est douzième de l’heptalon tandis que Jorge Ureña est huitième du décathlon.

Le plein est venu du canoë. Saúl Craviotto et Carlos Arévalo ont atteint les demi-finales du K1 200 avec des notes respectives de 35 002 et 34 442. Dans le K2 1.000, le duo formé par Paco Cubelos et Íñigo Peña se battra également en demi-finale avec un temps de 3:10,138. Isabel Contreras en K1 500 (1 : 51,235) et Antía Jácome en C1 200 (45,668) participeront également aux demi-finales. L’équipe masculine de water-polo a battu les États-Unis par un score de 8-12 dans un jeu de vraie souffrance. Iris Tió et Alisa Ozhogina ont terminé dixièmes de la finale en duo.



Au golf, Carlota Ziganda et Azahara Muñoz ont terminé la première journée respectivement en quatrième et septième position, tandis que Julia Benedetti a été éliminée au tour qualificatif en skateboard. De plus, Marcos Ruiz a obtenu un diplôme olympique en haltérophilie. Le plus dur de la journée a été la défaite de l’équipe féminine de basket contre la France (64-67) en quarts de finale qui nous laisse sans autre médaille possible.

Consultez ici les résultats complets des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.