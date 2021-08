Jeux Olympiques de Tokyo : voici le tableau des médailles olympiques et les résultats d’aujourd’hui 7 août

La délégation espagnole a récolté quatre nouveaux métaux tout au long de la journée d’aujourd’hui, portant le nombre de médailles aux Jeux olympiques de Tokyo à dix-sept, la même récolte de Rio 2016. Le premier persea est arrivé à l’aube. Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo et Rodrigo Germade ont décroché l’argent dans la finale du 4K 500 hommes, seulement derrière l’Allemagne. Dans la finale de water-polo féminin, Les filles de Miki Oca étaient en argent après avoir été battu par les Américains, qui ont remporté trois médailles d’or olympiques consécutives, tandis que les “Hispaniques” ont obtenu la médaille de bronze contre l’Inde dans un match très disputé. Pour sa part, équipe de football, a perdu 2 à 1 contre le Brésil dans un match qui est allé en prolongation, et c’était l’argent.

Tableau des médailles olympiques de Tokyo 2020

Chine continue au sommet du tableau des médailles olympiques avec 38 médailles d’or, 29 d’argent et 17 de bronze, 84 badges au total. Les États Unis, qui a déjà dépassé la centaine de médailles à Tokyo (103), continue en deuxième position avec 34 or, 37 argent et 32 ​​bronze. Japon, le pays hôte, complète le podium. Les Japonais ont obtenu 26 médailles d’or, 12 d’argent et 16 de bronze. Près de la moitié de ses médailles (54) sont en or. La délégation britannique est installé en quatrième position avec 62 médailles, 19 en or, tandis que le Comité olympique russe il est cinquième avec 17 Perses d’or, 65 au total. Espagne, occupe la vingt-et-unième (21e) position avec 17 médailles, 3 d’or, 8 d’argent et 6 de bronze.

Résultats du samedi 7 août aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

La journée d’aujourd’hui a été la plus fructueuse en nombre de médailles pour la délégation espagnole : quatre Perses. Le premier à arriver a été l’argent de Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo et Rodrigo Germade dans la finale du 4K 500 hommes. Le quatuor espagnol était juste derrière les Allemands. Avec cet argent, Saúl Craviotto égalise 5 médailles avec son collègue pagayeur David Cal et devient l’olympien espagnol le plus titré de l’histoire.

Dans water polo, les filles de Miki Oca, qui avaient réalisé une belle performance tout au long de la compétition, ont été devancées par les Américaines en finale (5-14). Les Espagnols, qui ont même réussi à prendre l’avantage au tableau d’affichage, Ils n’ont pas pu tenir tête à l’équipe triple championne olympique et ils ont accroché une médaille d’argent bien méritée.

Joueurs de l’équipe espagnole de water-polo à istantes avant de recevoir la médaille. ADEK BERRY (.)

Dans le match pour le bronze en handball masculin, les « Hispaniques » ont regagné leur revenu de trois buts à la mi-temps et ont réussi à tenir l’Égypte à distance. Alex Gomez, avec huit buts, il était l’un des hommes les plus remarquables. Le match s’est terminé 31 à 33 et l’Espagne a remporté le bronze.

L’équipe de football espagnole a clôturé la journée avec une saveur douce-amère. Les garçons de Luis de la Fuente, qui avait déjà assuré le métal après sa victoire contre le Japon, a été battu contre le Brésil après un match nul qui s’est avéré difficile en première mi-temps. Richarlison a écopé d’un penalty maximum en première mi-temps, mais Matheus Cunha a donné l’avantage à ” Canarinha “ juste avant de se reposer. Dans la seconde moitié, Oyarzabal a envoyé un grand centre de Carlos Soler au filet mettre l’égalité sur le tableau de bord. Óscar Gil et Bryan Gil ont chacun envoyé des balles à la barre transversale dans les dernières minutes, mais le match a été prolongé. Déjà à la 108e minute, une erreur défensive espagnole a conduit au but de Malcom pour condamner le match. Malgré cela, l’Espagne a réussi à ajouter une nouvelle médaille d’argent au tableau des médailles olympiques.

L’Espagne pose avec la médaille d’argent remportée contre le Brésil. JEON HEON-KYUN .

