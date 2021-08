Jeux olympiques de Tokyo : vous DEVEZ voir ce plongeon 10.0 parfait

in

Le plongeur Quan Hongchan de Chine, âgé de 14 ans, a fait l’absolument inimaginable jeudi, fracassant le record olympique de plongeon dans la plate-forme de 10 m – qui comprenait deux plongeons parfaits de 10,0. Ceci, son dernier de la compétition, doit être vu pour le croire.

Non seulement les éléments de son plongeon ont été exécutés parfaitement, mais elle a fait moins d’éclaboussures en entrant dans l’eau à 32 pieds dans les airs que mon enfant de 4 ans ne sautant du bord de la piscine. La plongée et l’entrée déchirée parfaite ont laissé l’équipe d’annonces abasourdie, implorant les téléspectateurs de noter mentalement ce dont ils avaient été témoins, car cela ne se reproduirait probablement plus jamais.

Le total de cinq plongeons de Quan était absolument ahurissant de 466,20 sur 477 possibles. Dans un sport où vous pouvez régulièrement remporter une médaille avec des plongeons dans la plage 83-86, Quan a obtenu une moyenne de 93,2. Pour mettre cela en perspective, le précédent record olympique de 447,70 nécessitait une moyenne de 89,54 sur cinq plongeons. C’est donc un cas où la jeune fille de 14 ans n’a pas seulement battu le record, elle l’a détruit.

Juste au cas où tout ne serait pas assez incroyable, considérez ceci : les Jeux olympiques ont été la première grande compétition internationale de Quan, car elle était trop jeune pour participer. Elle n’a eu que 14 ans plus tôt cette année et n’aurait pas pu participer aux jeux s’ils avaient eu lieu comme prévu en 2020.

Maintenant, elle a atteint le sommet de son sport au plus jeune âge possible.