Jeux olympiques d’hiver 2022 : quand ça commence, où c’est et comment regarder

Les Jeux olympiques d’hiver apporteront beaucoup d’action sportive sur les écrans (Photo: .)

Cela ressemble à des mois depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 – avec les performances impressionnantes de l’équipe GB et un total de médailles qui l’ont vu terminer quatrième aux Jeux principaux et deuxième aux Jeux paralympiques.

Cependant, votre prochaine dose d’action olympique n’est pas très loin – avec l’arrivée imminente des Jeux olympiques d’hiver, qui se déroulent quelques mois seulement après les Jeux d’été après que la pandémie de Covid les a forcés à être reportés d’un an.

Mais quand l’événement de cette année a-t-il lieu, où est-il organisé – et quels sports pouvez-vous vous attendre à regarder ?

Voici ce que vous devez savoir…

Quand commencent les Jeux olympiques d’hiver de 2022 ?

Les jeux devraient commencer le 4 février 2022 et se poursuivre jusqu’au 20 février.

Les derniers Jeux olympiques d’hiver ont eu lieu à Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2018 – avec la Norvège et l’Allemagne parmi les pays triomphant en haut du tableau des médailles.

Les Jeux de cette année verront des équipes de 95 pays y participer.

Où se déroulent les Jeux olympiques d’hiver de 2022 ?

Pékin accueillera les Jeux d’hiver pour la première fois (Photo : .)

Les Jeux olympiques d’hiver de 2022 auront lieu à Pékin, en Chine.

Ce sera la première fois que la Chine accueille les Jeux d’hiver, bien que ce soit la quatrième fois qu’ils se déroulent en Asie de l’Est, et les troisièmes Jeux consécutifs à avoir lieu dans la région, après les Jeux olympiques d’hiver 2018 à Pyeongchang, Corée du Sud et les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Pékin a également déjà accueilli les Jeux olympiques d’été en 2008.

Ils ont été choisis comme hôtes en 2015, battant la candidature rivale de la ville d’Almaty au Kazakhstan par seulement quatre voix.

Quels événements sont inclus dans les Jeux olympiques d’hiver de 2022 ?

Les sept sports principaux qui composent les épreuves des Jeux olympiques d’hiver sont le biathlon, le bobsleigh, le squelette, le curling, le hockey sur glace, la luge, le patinage et le ski.

Les téléspectateurs et les spectateurs peuvent se réjouir des 15 disciplines suivantes de ces sports :

Ski alpin Biathlon Bobsleigh Ski de fond Curling Patinage artistique Patinage libre Hockey sur glace Luge Combiné nordique Patinage de vitesse courte piste Squelette Saut à ski Snowboard Patinage de vitesse

Au total, 109 événements auront lieu pendant les Jeux – plus que dans tout autre Jeux Olympiques d’hiver.

Quelle est la mascotte des Jeux Olympiques d’hiver ?

Rencontrez Shuey Rhon Rhon et Bing Dwen Dwen (Photo: .)

La mascotte officielle des Jeux olympiques d’hiver est un panda nommé Bing Dwen Dwen, inspiré de l’animal national du pays.

Le nom se traduit littéralement par « Ice » et « Enfants ».

La mascotte des Jeux paralympiques d’hiver est une lanterne du nom de Shuey Rhon Rhon – visant à diffuser un message d’inclusion et de compréhension entre les différentes cultures du monde.

Les lanternes ont beaucoup d’importance dans la culture chinoise, représentant entre autres la chaleur et la lumière.

Où regarder les Jeux Olympiques d’hiver ?

Le saut à ski fera partie des événements auxquels vous pourrez vous connecter (Photo : .)

Vous pourrez regarder les Jeux à la fois sur la BBC et sur Eurosport.

La BBC diffusera une couverture gratuite des événements sur ses chaînes de télévision, ainsi que sur l’iPlayer, via le BBC Red Button, le site Web BBC Sport et l’application mobile.

Eurosport diffusera chaque événement en direct à la télévision que vous pourrez également regarder via l’application Eurosport et Discovery+.

La chaîne est disponible via Sky et Virgin Media, ou vous pouvez y accéder via Amazon Prime pour 6,99 £ par mois – ou avec un abonnement Discovery+, qui est également de 6,99 £ par mois.



