Jeux olympiques : Jairo Asencio : Dernier coup aussi proche ?

Bien qu’il porte l’étiquette d’être le lanceur avec le plus de matchs sauvegardés dans l’histoire de la Ligue d’hiver dominicaine, ce n’est pas non plus une inconnue que l’image de Jairo Asencio C’est devenu un synonyme d’incohérence et de traumatisme, ce que, à l’arrivée de la neuvième manche, les fans l’ont décrit lorsqu’il va au monticule comme : L’expérience Jairo Asencio.

Au cours de mercredi, dans l’exécution du match d’ouverture du tournoi de baseball à Los Jeux Olympiques de Tokyo, Jairo Asencio a été appelé au neuvième épisode par le Sélection Dominicaine avec un score de 3-1, qui après un retrait, a vu une pluie de sueur tomber contre lui avec des coups sûrs des quatre prochains frappeurs qu’il a affrontés, étant la revanche de l’équipe nationale du Japon avec trois scores pour remporter le match 4-3.

Après cette victoire écrasante, qui tombe sur le peuple dominicain comme un seau d’eau froide, Jairo Asencio C’était une tendance dans les réseaux sociaux, qui n’a pas été la première fois, mais plutôt le résultat des années, qui, à 38 ans, depuis 2018-19 traîne ce qui a été des années d’incohérence et beaucoup, beaucoup, mais de nombreux moments contre les émotions des supporters dominicains ou du Tigres del Licey, qui est le club pour lequel ils jouent dans leur pays d’origine.

Depuis 2019, Jairo Asencio n’a pas lancé dans une autre ligue que la Ligue d’hiver dominicaine, cette année-là dans le Ligue mexicaine de baseball à côté de l’organisation Saltillo, où il n’a pu voir l’action qu’en cinq matchs pour que les résultats soient oubliés. La phase régulière de la campagne 2017-18 reste dans les mémoires comme sa dernière année de grande prépondérance en LIDOM, où en 19 matchs, il a eu une MPM de points mérités immaculée (0,00).

Après cette année brillante, le reste de Jairo Asencio dans LIDOM Il a été d’effroi et de saut, compte tenu de son efficacité des courses de défense indépendantes (FIP), qui en 2017-18 a produit un FIP de 1,36, après avoir eu une contre-évolution, avec des résultats de 2,74 en 2018- 19, 3,08 en 2019-20 et 4,37 en 2020. En plus de donner 19,00 barrés pour chaque billet en 2017-18, jusqu’à 3,00 barrés pour chaque billet en 2020 (K/B).

Le facteur âge est quelque chose qui va toujours contre les athlètes et qui, par la nature de la vie, vous rendra plus faible. La validité et l’activité d’un joueur professionnel au cours de l’année courront également pour ou contre lui. Les deux idées totalement déformées à la figure de Jairo.

D’autres lanceurs comme Darío Álvarez ou Jumbo Díaz pourraient être les plus nobles remplaçants pour Asencio Dans le parcours olympique, nous verrons à la fois la répartition des performances de celui-ci et les décisions de la direction et des entraîneurs de l’équipe dominicaine. Pendant ce temps, ni l’âge, ni la validité, ni le physique et la mentalité ne s’adaptent à une résurgence de Jairo Asencio. L’expérience Jairo Asencio est-elle toujours d’actualité en neuvième manche ou verrons-nous un réveil ou des changements? Vendredi prochain, le prochain match en République dominicaine sera la réponse.

