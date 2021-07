JEUX OLYMPIQUES Jeux Olympiques de Tokyo : voici le tableau des médailles olympiques et les résultats d’aujourd’hui 31 juillet

in

À la fin. Beaucoup a coûté. Peut-être trop, mais voilà. Fátima Gálvez et Alberto Fernández ont été chargés d’ajouter la première médaille d’or au tableau des médailles. A cela s’ajoute la victoire de Pablo Carreño face à Novak Djokovic, donc l’asturien apporte le bronze à Gijón.

Tableau des médailles olympiques de Tokyo 2020

La Chine continue de dominer le tableau des médailles avec un total de 46 médailles. Aux 38 qu’il avait hier, trois d’or, quatre d’argent et un de bronze se sont ajoutés. Pendant ce temps, les organisateurs des Jeux Olympiques continuent en deuxième position. Le Japon a ajouté tout au long de la journée un badge de chaque métal. Au total, 30 médailles divisé en sept or, cinq argent et huit bronze.

Pour sa part, Les Etats-Unis clôturent sur le podium du tableau des médailles, à une certaine distance de leur poursuivant, le Comité olympique russe. Les Américains ont ajouté deux médailles d’or, une d’argent et deux de bronze de plus que la journée précédente pour avoir le même montant que la Chine. Cependant, le poids des ors (16) leur fait maintenir cette troisième position.

L’Espagne monte de manière remarquable au tableau des médailles. Hier, il occupait la quarante-deuxième position. Aujourd’hui les chiffres des commandes s’échangent et il occupe la vingt-quatrième place. Les deux médailles d’argent et de bronze ont été rejointes par l’or au tir et le bronze au tennis.

Résultats du samedi 31 juillet aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Il ne fait aucun doute que la chose la plus importante de la journée a été l’or obtenu par le couple mixte Alberto Fernández et Fátima Gálvez. Le Madrilène et le Cordouan ont remporté en trap mixte, une modalité qui a été libérée aux Jeux, le couple de Saint-Marin par un 41-40 serré.

Pour terminer la matinée, l’asturien Pablo Carreño a atteint le bronze dans le triomphe le plus important de sa carrière face au numéro un mondial, Novak Djokovic, 6-4, 6-7 et 6-3 en près de trois heures de jeu.

Côté sélections, l’Espagne s’apprête à toucher la session plénière. Toutes les équipes ont atteint les quarts de finale et poursuivent le rêve de médailles. La seule exception est que les Warriors sont tombés avec la Hongrie et ils le joueront contre la Corée passer sans dépendre des autres parties.

En athlétisme, Eusebio Cáceres sera en finale du saut en longueur tandis que Adrián Ben se qualifie pour les demi-finales du 800 mètres. En boxe, Gabriel Escobar est à une victoire du bronze après avoir battu le Bulgare Daniel Asenov. Et en triathlon à relais mixte, Anna Godoy, Fernando Alarza, Miriam Casillas et Mario Mola ont terminé dixième et se retrouvent sans diplôme olympique.

