Jeux Olympiques | Kevin Love manquera les Jeux olympiques en raison d’une blessure

Nouvelle victime aux États-Unis… même si cette fois cela n’a rien à voir avec COVID. Kevin Love ne sera pas aux JO de Tokyo à cause de la blessure à son mollet droit qui l’a tenu à l’écart d’une partie importante de la saison NBA, selon Adrian Wojnarowski (ESPN).

La perte de puissance en avant est la deuxième confirmée aux États-Unis après les adieux intempestifs de Bradley Beal à cause du coronavirus. Le gardien des Washington Wizards est entré jeudi dans les protocoles sanitaires liés à la maladie et USA Basketball a annoncé son départ de l’équipe nationale et la recherche d’un remplaçant pour la nomination au Japon. Jerami Grant, attaquant des Detroit Pistons, est en quarantaine, bien qu’il ait été testé négatif lors des premiers tests qu’il a subis.

Amical contre l’Espagne

Ces trois blessés rejoignent ceux de Khris Middleton, Jrue Holiday et Devin Booker, qui rencontrent les Milwaukee Bucks (les deux premiers) et les Phoenix Suns (le troisième) disputant les finales NBA. De plus, Jayson Tatum a des problèmes de genou. Six joueurs et un doute qui peuvent laisser Gregg Popovich avec seulement cinq des siens convoqués à Tokyo pour le match amical contre l’Espagne, qui se déroule à Las Vegas ce dimanche à 03h00 heure espagnole : Bam Adebayo, Kevin Durant, Draymond Green, Zach LaVine et Damian Lillard. Ce dernier est en plein feuilleton sur son avenir : après neuf saisons à Portland, il envisage de demander un transfert pour rejoindre les Golden State Warriors.

Darius Garland, Keldon Johnson et Saddiq Bey, membres de la Select Team (l’équipe de jeunes qui s’entraîne avec l’équipe nationale), auront des minutes avec l’Espagne comme ils l’ont fait contre l’Argentine, l’Australie et le Nigeria.

Kevin Love saison

La situation de l’amour ces dernières saisons n’est pas bonne. Renouvelé pour quatre saisons à Cleveland en 2018 pour 120 millions de dollars, il n’a joué que la saison 2019-20 normalement : il a disputé 56 des 65 matchs possibles. Dans le précédent, il n’a sauté sur le terrain qu’en 22 et dans celui-ci, en 25.

Il est mécontent des Cavs et a suffisamment montré son détachement du projet de franchise Ohio. Tellement, que des rumeurs suggèrent que Cleveland l’a mis sur le marché. Et il ne manque pas de prétendants: Sixers, Miami, La Nouvelle-Orléans, Clippers et Portland seraient intéressés à faire appel à leurs services.

Problèmes pour l’Amérique