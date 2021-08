JEUX OLYMPIQUES | Le bronze est une touche finale

in

Il n’y avait aucun moyen de dormir. Pour ne pas s’arrêter de filer une demi-finale cruelle, qui a ouvert les portes de la finale à l’Espagne (6-8, au quatrième quart) puis les a refermées alors qu’elles avaient déjà un pied dedans (10-9). Mais les opportunités de monter sur un podium olympique ne se présentent que tous les quatre ans, trop longues pour les joueurs qui affrontent leur dernière période après une longue et fructueuse carrière, comme Dani López Pinedo (41), Felipe Perrone (35), Fran Fernández (35) ou Blai Mallarach (34).

C’est pourquoi samedi il n’y a pas eu de moments dramatiques. Ils se sont tous réunis pour récupérer psychologiquement et physiquement après une rude usure et ont battu la Hongrie (6:40), une équipe avec laquelle ils s’entraînaient ces derniers mois, pour se dire au revoir avec une médaille de bronze. Ce serait la troisième médaille de l’histoire du water-polo à des Jeux. Petite blague. Seulement surpassé par l’argent de Barcelone 1992 et Atlanta Gold 96. Mais le bronze serait la touche finale à la carrière d’une seule équipe battue par une équipe historique comme la Serbie.

“La Hongrie est une équipe très talentueuse, avec de grands joueurs qui peuvent résoudre les matchs individuellement, nous devrons faire un excellent travail défensif”David Martín a parlé de la Hongrie avant le tournoi. Au pays magyar, où le water-polo est une religion (ils ont remporté l’or olympique en 2000, 2004 et 2008), a une certaine déception de ne pas entrer en finale après avoir perdu contre la Grèce, une équipe sur laquelle personne ne comptait.

L’entraîneur Tamas Marcz, qui a remporté l’or à Sindey 2000, a protégé l’équipe depuis le début de la préparation olympique, sous beaucoup de pression pour obtenir une médaille. Lors du Championnat d’Europe 2020, à la piscine Duna Arena de Budapest, la Hongrie a battu l’Espagne en finale aux tirs au but. C’est un match de nombreux buts, équilibré, qui est attendu pour ce samedi dans la poule de Tatsumi.

Le bronze signifierait aussi les deux médailles des équipes de water-polo à Tokyo. Une performance mémorable, qui n’a eu lieu qu’à Rio 2016 avec le basket-ball, lorsque la femelle était d’argent et le mâle, de bronze. Après avoir atteint une demi-finale 21 ans plus tard, l’Espagne veut désormais monter sur le podium après 25 ans. Qu’elle y parvienne ou non, elle aura retrouvé la place qui lui revient. Tokyo fera partie d’une page d’or pour une autre génération passionnante.