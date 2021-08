JEUX OLYMPIQUES | Le drame Tatsumi

L’équipe espagnole de water-polo quitte Tokyo sans médaille après avoir réalisé une première phase impeccable, résolvant son match de quart de finale contre les États-Unis et dominant la Serbie pendant une demi-heure en demi-finale. “Il nous reste cinq chambres”, a résumé Alberto Munarriz. Il avait la finale à un pas, mais il est tombé comme il l’a fait cet après-midi à Tokyo contre la Hongrie dans un match qui s’est résolu au dernier quart (9-5). Le drame de Tatsumi a été vécu par l’Espagne, qui est revenue se battre pour les médailles 21 ans plus tard et a une équipe à répéter à Paris 2024. Il quitte Tokyo fier mais avec deux épines coincées.

Au début, les deux équipes ont mis de côté la déception des demi-finales, où l’Espagne touchait surtout la finale avec les doigts. “Nous avons fait un complot pour ce bronze”, a déclaré Dani López Pinedo. Mais aussi la Hongrie, pays par excellence du water-polo (neuf fois champion olympique). Le poids de l’histoire. Les deux équipes ont organisé un duel égal dès le début, dans lequel l’Espagne a gaspillé plus de supériorités que l’équipe magyare, punie par les arbitres.

Munarriz, Perrone et Tahull, en supériorité, ont égalé les nombreux Hongrois dans un premier set joué à un rythme soutenu, bien que les deux équipes se soient montrées imprécises (3-3) dans des actions excessives. Les variations ont continué, mais la Hongrie s’est davantage impliquée dans le match. En attaque il retrouve ses lanceurs, tandis que l’Espagne commence à entrer en blocus. Dans ce quart, De Toro et Munarriz ont marqué et sont restés à égalité (5-5).

Fran Fernández et De Toro. Jésus Rubio.

La Hongrie se déséquilibre et l’Espagne se bloque

Alourdie par les exclusions, l’équipe de Tamas Marcz a pris l’avantage avec un coup de canon de Vamos que López Pinedo a joué, bien qu’il ait été impossible de l’empêcher d’entrer. Puis, à 6-5, l’Espagne a traversé des moments pour égaliser, comme un tir de Tahull qui, à un mètre de distance, s’est écrasé dans la tête de Nagy. Le but de Ferencvaros était gigantesque. Il a empêché cela 6-6, donc la Hongrie a atteint le set final avec un avantage et de meilleures sensations.

L’Espagne a été bloquée. C’était un aspect émotionnel. Personne n’a osé lancer et alors que le tir était déjà la seule option, les armes hongroises ou Nagy ont perturbé les actions. Le temps a passé, l’équipe nationale n’a pas marqué et le bronze s’est échappé. Allons-y, il a marqué 7-5 et la suite a été une épreuve. Malgré le manque de quatre joueurs de moins pour avoir cumulé trois exclusions, il n’y a pas eu de miracle. L’Espagne a atteint une saturation mentale et a perdu ses valeurs. Il a fait la moitié du match sans marquer.

La Hongrie a célébré dans la piscine. L’Espagne s’est retrouvée abattue, avec Dani López Pinedo, qui jouait son dernier match, en larmes. L’équipe nationale avait perdu l’option or en demi-finale. Et peut-être celui avec la médaille. Mais il marque la voie pour Paris 2024. Le water-polo est revenu en demi-finale 21 ans plus tard et est à nouveau une option évidente pour une médaille aux Jeux. Parfois la médaille ne correspond pas au mérite accompli. Mais il est temps de se lever.