JEUX OLYMPIQUES Le grand jour du water-polo

Lorsque l’Espagne a disputé la dernière demi-finale olympique de water-polo, Unai Aguirre n’était pas encore né. Aux Jeux de Sydney 2000, lors de la dernière compétition Manel Estiarte, L’équipe masculine de Joan Jané a perdu contre la Russie après une folle prolongation au cours de laquelle elle a été décidée avec un but en or (8-7). Les Espagnols ont été détruits. 21 ans plus tard, la Sélection de David Martín, invincible à Tokyo, C’est un coup pour revenir à la lutte pour les médailles (7h00).

« L’équipe est incroyable, surtout en défense. On croit qu’on peut opter pour l’or, on veut être finalistes », clame Aguirre, le but du futur, qui face à la Croatie a réalisé un match sublime salué même par ses coéquipiers. « Surprenez tout le monde. On joue la place du groupe et ça joue avec cette maturité. Il le mérite », déclare Alberto Munarriz. « Il n’est pas venu ici pour apporter des chapeaux. La décision était prise. Moi et Dani López Pinedo lui faisons beaucoup confiance “, explique l’entraîneur.

Contre les États-Unis, le gardien vétéran de 41 ans, qui vit ses derniers Jeux, reviendra au but avec la tranquillité d’esprit que l’avenir est assuré dans une Espagne qui s’est avérée être un cran au-dessus. “Je ne vais pas très bien non plus”, Aguirre répond à la question sur les gardiens et leur folie : “J’aime célébrer, défier… C’est le moyen d’être confiant.”

Unai Aguirre. GONZALO FUENTES

“Ce ne sera pas un tour.”

Mais après l’explosion d’Aguirre, l’équipe nationale tourne la page et se concentre sur les Etats-Unis, un rival qui “est une révélation, est en pleine forme”. Le coach considère que “ce ne sera pas une marche” et qu’ils vont rendre les choses très difficiles car « Il a deux bonnes bouées et un technicien expérimenté qui les organise très bien défensivement ». Mais l’Espagne a un éventail de ressources qu’elle a montré à Tokyo.

Leur niveau de compétition est excellent et les joueurs aiment López Pinedo ou Felipe Perrone ont été dosés dans cette première phase. L’Espagne a l’expérience des derniers tournois, où elle a atteint trois finales (une coupe du monde et deux européennes). Tout est prêt pour que le water-polo vive son premier grand jour à Tokyo. Ensuite, il serait le vainqueur de Serbie-Italie. Encore un match volcanique. Mais cette Espagne est la rivale à battre, l’ogre que tout le monde redoute.