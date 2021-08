JEUX OLYMPIQUES | Le résumé de la journée du dimanche 8 aux Jeux Olympiques de Tokyo

Voici quelques-uns des résultats ou événements les plus remarquables du dimanche 8 août aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 :

Eliud Kipchoge

Exposition kenyane pour revalider son titre olympique de marathon. Il est le troisième athlète à le faire après Bikila et Cierpinski. L’argent est allé au Néerlandais Abdi Nageeye et le bronze au Belge Bashir Abdi. L’Espagnol Ayad Lamdassem, cinquième, s’est battu pour les médailles jusqu’au bout.

Sue Bird / Laura Taurasi

Ces deux joueuses américaines ont remporté l’or du tournoi de basket-ball féminin pour la cinquième fois consécutive aux Jeux olympiques et sont en tête du classement des basketteuses les plus titrées. En finale, ils ont battu un surprenant Japon et la France complète le podium.

Filipovic / Pijetlovic / Prlainovic

Ces trois joueurs serbes sont à égalité avec le Hongrois Mihály Mayer pour le quatrième joueur de water-polo le plus titré de l’histoire des Jeux Olympiques, avec un total de quatre médailles. Ils ont remporté le bronze à Pékin 2008 et à Londres 2012, à Rio 2016, ils ont finalement donné la première médaille d’or à la Serbie et lors de la finale d’aujourd’hui contre la Grèce, ils ont gagné par 13-10 pour revalider le titre. Compléter le podium La Hongrie, qui a battu l’Espagne dans le match pour la troisième place.

Jason Kenny

Le « pistard » britannique a revalidé son titre olympique de keirin et étoffé son palmarès : sept médailles d’or et deux d’argent pour un total de neuf médailles, plus que tout autre cycliste. L’argent est allé au Malaisien Azizulhasni Awang et le troisième au Néerlandais Harrie Levreysen, qui a quitté Tokyo avec deux médailles d’or et une de bronze.

Jennifer Valent

La « pistard » américaine s’est imposée dans l’omnium et repart de Tokyo 2020 avec deux médailles d’or, puisqu’elle a également été proclamée championne olympique de la poursuite par équipes, une épreuve dans laquelle elle a remporté l’argent à Rio 2016. Deuxième a terminé la Japonaise Yumi Kajihara et troisième était la hollandaise Kirsten Wild. De plus, la Canadienne Kelsey Mitchell est montée sur la plus haute marche du podium en vitesse individuelle.

Dyankova / Kiryakova / Radukanova / Traets / Zafirova

L’ensemble bulgare de gymnastique rythmique a mis fin à l’hégémonie dans la compétition par équipe russe, qui a ajouté cinq médailles d’or consécutives et ajoute cette déception à celle qu’elle a subie hier dans la compétition individuelle. Le bronze est allé à l’Italie.

Bakhodir Jalolov

Le boxeur ouzbek a remporté l’or des super-lourds en battant à l’unanimité l’Américain Richard Torrez. Pour sa part, le Cubain Andy Cruz a battu son compatriote américain Keyshawn Davis pour devenir champion olympique des poids légers.

Lauren Prix

La boxeuse britannique est devenue la nouvelle championne olympique des poids moyens en battant à l’unanimité la Chinoise Li Quian en finale, qui ajoute cet argent au bronze qu’elle a obtenu à Rio 2016. En poids léger, l’or est revenu à l’Irlandaise Kellie Harrington, qui a également a remporté à l’unanimité la Brésilienne Beatriz Ferreira.

Paulette Foppa

La pivot de 20 ans a massacré la défense de la Russie et ses sept buts ont été déterminants pour que la France ait pris la revanche de la finale de Rio 2016 et ait accroché l’or, tout comme ses coéquipiers masculins hier. Le bronze a été remporté par la Norvège après avoir battu la Suède et répété dans la troisième case du podium.

Jordan Larson / Foluke Gunderson

Neuf ans plus tard, ces deux volleyeurs américains ont revendiqué la revanche de la finale perdue à Londres 2012 contre le Brésil. Une médaille d’or qui leur permet aussi d’enchaîner trois Jeux Olympiques en montant sur le podium, puisqu’elles ont également décroché le bronze à Rio 2016. La Serbie a battu la Corée du Sud dans le match pour la troisième place.

Sandra Sanchez

Le combattant de karaté, champion olympique de kata, a été le porte-drapeau de la cérémonie de clôture de l’Espagne, qui a terminé les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec 17 médailles : trois d’or, huit d’argent et six de bronze, étant 22e dans un tableau des médailles dominé par les États. Uni et se hissant à la 17e position en nombre de médailles. A cela s’ajoutent 42 diplômes olympiques. Point final à Tokyo 2020 ; Paris 2024 vous attend.