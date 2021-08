JEUX OLYMPIQUES | Le résumé de la journée du samedi 7 aux JO de Tokyo

Voici quelques-uns des résultats ou événements les plus remarquables de la journée du samedi 7 août aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 :

Craviotto / Cooper / Arévalo / Germade

Les quatre membres du K-4 500 espagnol ont remporté l’argent dans une course où ils ont été dépassés dans les derniers mètres par l’Allemagne. Compléter le podium slovaque. Avec cette médaille, Saúl Craviotto devient l’athlète espagnol le plus récompensé de l’histoire des Jeux Olympiques, puisqu’il égale David Cal en nombre de médailles, mais avec une de plus en or, puisqu’il en ajoute deux, en plus de deux d’argent et un de bronze.

Alex Dujshebaev

Il apparaît toujours dans les moments décisifs et quand l’Espagne avait le plus besoin de lui, en infériorité dans les dernières minutes, il a pris deux coups de fouet pour marquer deux buts et garder le matelas. Victoire de l’Espagne 33-31 pour remporter sa quatrième médaille de bronze en handball masculin. L’or est allé à la France, qui a battu le Danemark en finale.

Sifan Hassan

L’athlète néerlandaise a remporté l’or au 10 000 mètres et est la deuxième femme à réaliser le doublé aux Jeux olympiques, remportant également le 5 000. A cela il faut ajouter une médaille de bronze au 1500, il repart donc de Tokyo 2020 avec trois médailles. L’argent est revenu au Bahreïn Kalkidan Gezahegne et l’Éthiopien et recordman du monde Letesenbet Gidey est monté sur le troisième tiroir du podium, qui a lancé pendant pratiquement toute l’épreuve et a été vaincu juste avant d’atteindre la dernière ligne droite.

Allyson Félix

L’athlète américaine a remporté l’or au relais 4×400 avec ses coéquipières Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad et Athing Mu, toutes doubles médaillées à Tokyo 2020, et a ajouté sa onzième médaille olympique, ce qui la place à la deuxième place des athlètes les plus titrés. des Jeux Olympiques, seulement derrière les douze de Paavo Nurmi. Les États-Unis ont également remporté le relais masculin.

Jakob Ingebrigtsen

L’athlète norvégien a conquis la gloire olympique sur 1 500 mètres avec seulement vingt ans, également avec un record de compétition. L’argent est allé au Kenyan et actuel champion du monde Timothy Cheruiyot et le bronze au Britannique Josh Kerr. Les Espagnols Adel Mechaal et Ignacio Fontes sont respectivement cinquièmes avec une note personnelle et treizième.

Mariya lasitskene

La Russe a enfin sa médaille d’or olympique en saut en hauteur après avoir été sacrée championne du monde en 2015, 2017 et 2019. Elle n’a pas pu aller à Rio 2016 en raison de la sanction contre la Russie pour dopage et à Tokyo 2020 elle a sauté 2,04 mètres pour monter sur le en haut du podium. L’argent est allé à l’Australien Nicola McDermott et le bronze à l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh.

Peres Jepchirchir

L’athlète kenyane s’est imposée dans le marathon féminin devant sa compatriote Brigid Koskei, la détentrice du record du monde, arrivée à 16 secondes de la première dans une course marquée par la chaleur. Le bronze est revenu à l’Américaine Molly Seidel.

Johannes Vetter

L’Allemand, qui détient les deuxième et troisième meilleurs records de l’histoire et était le grand favori pour remporter le titre au lancer du javelot, n’a même pas réussi à entrer dans l’amélioration de la finale et a terminé neuvième. L’or a été accroché par l’Indien Neeraj Chopra, tandis que l’argent et le bronze ont été respectivement pour les Tchèques Jakub Vadlejch et Vitezslav Vesely.

Ashleigh Johnson

La gardienne a augmenté son pourcentage d’arrêts à 73% et cela a été l’une des clés pour les États-Unis pour remporter leur troisième médaille d’or consécutive contre l’Espagne, qui a ajouté sa deuxième médaille d’argent en water-polo féminin. La Hongrie est montée sur la troisième case du podium.

Malcom

L’ancien joueur de Barcelone a marqué le but vainqueur pour le Brésil en prolongation lors de la finale contre l’Espagne, qui doit se contenter d’une médaille d’argent. Le Brésil n’avait remporté l’or olympique qu’à Rio 2016 et il en a maintenant deux d’affilée. Le bronze est allé au Mexique. Quant à l’Espagne, elle continue sa malédiction dans les sports collectifs, puisqu’elle n’a plus remporté d’or depuis que l’équipe masculine de water-polo l’a fait à Atlanta en 1996. Depuis, neuf finales perdues.

Danuta Kozak

La Hongroise a remporté l’or au K-4 500 avec ses coéquipières Dora Bodonyi, Tamara Csipes et Anna Karasz et a déjà ajouté huit médailles olympiques, ce qui lui permet d’égaler la deuxième place parmi les canoéistes les plus récompensés de l’histoire des Jeux Olympiques. avec le Suédois Gert Fredriksson, puisque tous deux ont six médailles d’or, une d’argent et une de bronze. L’argent est allé à la Biélorussie et le bronze à la Pologne. Dans le C-2 500 féminin, la Chine a gagné, tandis que dans le C-1 1000 masculin, le vainqueur était le Brésilien Isaquias Queiroz.

Kevin Durant

Le joueur américain des Nets a remporté son troisième titre olympique consécutif en battant la France 87-82 en finale, dans laquelle il a marqué 29 points. Le bronze est allé à l’Australie.

Svetlana Romachine

Une légende de la natation artistique. La Russe a été proclamée championne olympique avec ses coéquipières dans la compétition par équipes, sa deuxième médaille d’or à Tokyo 2020 et la septième de sa carrière sportive. L’argent est allé à la Chine et le bronze à l’Ukraine. L’Espagne a terminé septième.

Nelly Korda

L’Américaine, numéro un du golf et récemment championne du PGA Championship, a accroché l’or avec une carte de -17, un coup de moins que la Japonaise Mone Inami, qui a battu la Néo-Zélandaise Lydia Ko au bris d’égalité, qui ajoute une médaille de bronze. à l’argent qu’il a obtenu à Rio 2016.

Cao Yuan

Le sauteur chinois a remporté l’or sur la plate-forme individuelle et a déjà ajouté cinq médailles olympiques, ce qui le place à la huitième place des sauteurs les plus titrés de l’histoire des Jeux Olympiques avec trois médailles d’or, une d’argent et une de bronze. Le deuxième a été son compatriote Yang Jian et le troisième le Britannique Thomas Daley.

Ashram de Linoy

La gymnaste israélienne a surpris et remporté l’or en battant en finale de la compétition individuelle de gymnastique rythmique la Russe Dina Averina, triple championne du monde dans ce cycle olympique. Sa jumelle Arina a même perdu son podium après avoir échoué l’année dernière, passant le bronze à la Biélorusse Alina Harsanko. La Russie avait toujours remporté l’or depuis Sydney 2000.

Lasse Norman Hansen

Le « pistard » danois s’est imposé à Madison avec son coéquipier Michael Morkov et a déjà remporté cinq médailles olympiques : deux d’or, une d’argent, également à Tokyo 2020 en poursuite par équipes, et deux de bronze. En deuxième position se trouvaient les Britanniques Hayter and Walls et en troisième place les Français Thomas et Grondin. Les Espagnols Albert Torres et Sebastián Mora ont passé un diplôme pour se classer sixième.

Abdulrashid Sadulaev

Le combattant russe a été champion olympique à Rio 2016 à 86 kg et à Tokyo 2020 il a répété dans la première case du podium, mais à un poids de plus, à 97 kg. Et il l’a fait en battant l’Américain Kyle Snyder, qui défendait le titre, en finale. En 65 kg l’or a été remporté par le Japonais Otoguro, tout comme sa compatriote Susaki en 50 kg chez les femmes.

Mol / Sorum

Les Norvégiens sont devenus champions olympiques de beach volley en battant les Russes Krasilnikov et Stoyanovskiy en finale. Le bronze est revenu aux Qataris Cherif et Ahmed.