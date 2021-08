JEUX OLYMPIQUES | “Les audiences sont le double de celles de Rio, le monde voulait des Jeux”

Dans un hôtel de Tokyo, au sud des quartiers de Shibuya et d’Ikebukuro et au nord de l’épicentre des JO, le Comité International Olympique a son siège. Le bâtiment est gigantesque, comme tous ceux qui peuplent la jungle de béton de Tokyo, une ville sans fin. Pere Miró, un ancien joueur de water-polo de Manresa qui travaille comme directeur général adjoint du CIO, travaille dans l’usine 41. L’entretien se déroule dans une salle surplombant la ville.



Quel bilan tirez-vous des Jeux de Tokyo ?

Le bilan est très positif. Être ici était déjà un grand succès, nous ne pouvions pas perdre une génération d’athlètes. C’est chose faite. Les problèmes ont été résolus. Les athlètes ont fini très heureux et les services que nous leur avons rendus étaient les meilleurs.

Ces Jeux laissent-ils un héritage ?

Ils ont laissé un héritage en partie. L’héritage de ces Jeux ne sera pas choquant. Les tokyoïtes ont affiné la ville, ils ont réorienté certaines parties. La plupart des installations viennent de Tokyo 64 et en ont profité pour rattraper leur retard.

Les Jeux de Tokyo ont-ils été sans le soutien des Tokyoïtes ?

Nous étions clairs sur le fait que l’opinion publique n’était pas en faveur des Jeux. Parfois, les perceptions sont plus importantes que la réalité. Ils nous voyaient comme un danger. Il a été transmis qu’avec toutes les personnes qui allaient venir, au total environ 60 000 personnes, nous pouvions être un problème. Mais ici, 85 % d’entre nous sont vaccinés et nous suivons tous un taux de tests très élevé. Il existe des milliers de tests et le ratio est de 0,03 % des cas. C’est pourquoi les Tokyoïtes ont compris que nous n’étions pas vraiment un danger. Le changement de tendance de la presse a aidé et que les Japonais ont commencé à gagner des médailles. L’opinion publique a maintenant changé.

Podium du stade. Fernando Bizerra

Vous attendiez-vous à un taux de positifs aussi bas ?

On s’y attendait. Nous ne voulions mettre personne en danger. Pas les Japonais ou n’importe qui dans la famille olympique. Les préventions qui pouvaient être faites ont été effectuées. Nous respectons les normes sanitaires du Japon, ce n’est pas un hasard si le tarif est si bas. Nous avons conclu un accord avec Pzifer pour envoyer des vaccins à ceux que leurs pays ne pouvaient pas vacciner. Et nous avons inculqué une culture à ceux qui venaient de la sécurité. Ils ont tous joué le jeu.

Ont-ils dû attirer l’attention sur des pays ou des athlètes pour leur comportement ?

On parle de beaucoup de gens, il y a eu des cas, mais anecdotiques. Nous avons dû nous rappeler sur le terrain que les mesures devaient continuer à être maintenues. Il y a des athlètes qui lorsqu’ils ont arrêté de concourir n’ont pas mis le masque, ils étaient à ce moment-là dans un autre monde. Ils ont même donné des interviews sans le masque. Il y a eu constamment des situations de ce type.

Et comment se sont passées les audiences ?

L’audience de la télévision dans le monde a été incroyable. La première conclusion est que le monde voulait des Jeux. Nous pouvons continuer à faire des choses malgré la pandémie. Les gens voulaient de bonnes nouvelles. Nous avons plus de deux fois plus d’audience qu’à Rio. Et au Japon, ça monte en flèche aussi.

“Les nouveaux sports étaient fantastiques, notamment l’escalade et le skate, qui ont explosé”

Et quel est le profil du spectateur ?

Aux Jeux précédents, la moyenne était d’environ 40 ans. Mais maintenant, il semble que nous ayons récupéré le jeune public.

Les nouveaux sports ont-ils eu un effet ?

Les nouveaux sports étaient formidables, notamment l’escalade et le skate, qui ont explosé. C’est bien que les jeunes puissent s’identifier.

Quelques jeux sans Phelps ou Bolt. L’absence d’icônes n’altère-t-elle pas le suivi ?

Les Jeux ont été caractérisés par le fait d’avoir des icônes, mais aussi par la somme de petites grandes choses qui se produisent. Vous pratiquez tous les sports et personne ne regarde les compétitions de beaucoup d’entre eux pendant les quatre années. Mais ici oui. S’il n’y a pas d’icônes, rien ne se passe. L’accumulation de petits exploits crée une magie que les gens peuvent voir avec émotion. Les gens entrent dans cette magie.

Laurel Hubbard. EDGARD GARRIDO

Combien de contrôles antidopage ont-ils effectués ?

Nous avons fait 5 300 échantillons à 3 720 athlètes. Il n’y a eu que deux cas positifs. Nous le comparons avec d’autres Jeux et nous pouvons être satisfaits. Nous ne pouvons pas dire que nous avons gagné la bataille, mais nous sommes sur la bonne voie.

Si le dopage n’a pas été un problème à ces Jeux, il y en a eu d’autres. Quelle est la position du CIO vis-à-vis de la participation des transsexuels ? Hubbert en haltérophilie a été le premier cas.

C’est l’une des questions qui sont sur la table. C’est compliqué, je ne saurais le préciser. Nous essayons de trouver des solutions. D’une part, nous voulons inclure, ce qui est l’une de nos valeurs. Chacun doit avoir sa place, mais d’un autre côté, il doit y avoir un fair-play, c’est-à-dire que la compétition soit loyale et qu’il y ait une égalité de compétition avec les mêmes conditions. C’est compliqué. Nous avons des commissions qui étudient cela depuis longtemps.

Un autre problème était Simone Biles et elle a abandonné la compétition. Quelle est la position du CIO concernant la santé mentale de l’athlète ?

La pression sur l’athlète affecte l’équilibre mental. Mais cela a toujours existé. Pression exercée par les parents, l’entraîneur ou les médias. Vous devez graver des étapes. Il y a de nombreuses années, le dopage était sur la table et a explosé en 1988 avec Ben Johnson. Maintenant il y a de la prévention, il y en a beaucoup moins bien que nous n’ayons pas gagné la bataille. Au cours de ces 33 années, il y a eu une évolution positive. En 1988, il y avait certes une pression sur les athlètes, mais certaines choses en cachent d’autres. Maintenant, ce numéro sort, et les athlètes sortent qui parlent de leurs problèmes passés. Nous traitons ce problème depuis des années, nous accompagnons les sportifs et leur apportons une aide si nécessaire.

Est-ce un sujet tabou dans le sport ?

On peut mieux traiter ce problème car les sportifs eux-mêmes en parlent déjà. C’est bien que les athlètes le disent directement, qu’ils n’aient pas honte. L’éducation leur dit que le dopage est mauvais. Vous devez reconnaître le problème. C’est comme lorsqu’un étudiant est soumis à la pression d’un examen. Parfois, cette pression vous empêche non seulement d’abandonner, mais aussi de mener une vie normale. Mais vous devez l’admettre. Et sachez qu’il y a un problème.

Il y a aussi eu des mères qui sont restées l’une des rares aides de ces Jeux à porter leurs bébés. Le CIO met-il tous les moyens ?

C’est un sujet très simple. Nous avons eu plusieurs procès à ce sujet, pas seulement celui d’Ona Carbonell. Nous n’avons aucun problème. Sans COVID il n’y avait pas eu d’obstacles, nous leur aurions fourni les moyens de les amener. Le problème était les conditions au Japon.

“Pour Tokyo c’était un casse-tête, aussi économique. On a investi plus de 800 millions dans tout ça”

Qu’est-ce que cela aurait signifié de ne pas faire ces Jeux ?

Cela aurait été la perte d’une génération d’athlètes. C’est ce qui nous a amené à les faire. 65% des athlètes ne participent qu’une seule fois aux Jeux. Cela aurait aussi fragilisé le mouvement olympique Et enfin, il y a la question financière. Pour nous, il valait mieux ne pas le faire. Il y a une assurance qui nous couvre si nous ne faisons pas les Jeux. Peut-être que l’assuré ne serait pas content, mais nous irions de l’avant.

Cela a-t-il été une ruine pour Tokyo ?

Les reporter d’un an a coûté beaucoup d’argent, tous. Pendant un an, vous devez aider les comités olympiques de manière inattendue. Le comité d’organisation a également perdu. Si à Barcelone 92 on me dit qu’ils sont reportés d’un an, ça m’a arraché les cheveux. Il y a des installations louées qui doivent être reportées d’un an. Pour Tokyo, c’était un casse-tête, également économique. Nous avons investi plus de 800 millions dans tout cela.

Il y a eu beaucoup d’images de solidarité et d’émotion dans ces Jeux. Est-ce que je considère cela plus que les autres à cause de COVID?

Il y a toujours ces images de solidarité ou d’histoires difficiles. Je me souviendrai toujours des Jeux d’hiver de Socchi. Ce fut un point culminant du différend entre la Russie et l’Ukraine. Deux athlètes des deux pays se sont rencontrés sur le podium et se sont embrassés avec effusion. Cela arrive toujours, mais à Tokyo, l’esprit de solidarité s’est manifesté beaucoup plus. Tout le monde est content d’être ici. J’ai 17 jeux. Les gens viennent et demandent à être clients de quelque chose, ils recherchent le meilleur service. C’est normal. Mais à Tokyo, tout le monde en est venu à faire partie de quelque chose, nous participons tous et disons : je fais partie de cet événement.

Quoi de neuf à Paris 2024 ?

Chaque Jeux est différent. Ils le feront à partir de leur culture, et il y aura des changements. D’un point de vue stratégique, non. Il y a des choses qui sont débattues comme la cérémonie d’ouverture. Il faut maintenir la tension et surveiller la durée, notamment le défilé. L’autre jour il y avait deux heures et quart, et qu’ils étaient moins sportifs et moins voyagés. Il faut trouver l’équilibre.

L’Espagne verra-t-elle bientôt les Jeux ?

Les Jeux d’hiver Barcelone-Pyrénées ont été mis sur la table. L’histoire colle parfaitement. Ensuite, vous devez voir comment il est assemblé. Plus que ça, je ne sais pas. Séville et Madrid ont été candidats à plusieurs reprises et je ne sais pas s’il y en aura maintenant.