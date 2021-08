JEUX OLYMPIQUES | Les États-Unis prennent le pouls du tableau des médailles dans le dernier souffle

in

La Chine et les États-Unis étaient à égalité pour 38 médailles d’or le dernier jour des Jeux olympiques de Tokyo. Les deux pays, qui se battaient pour la première place depuis Pékin 2008, ont finalement résolu leur combat avec le volleyball féminin, lorsque les États-Unis ont battu le Brésil par un net 3-0. Ainsi, la délégation américaine redevient le pays le plus récompensé, Bien qu’il ait perdu, oui, sept médailles d’or par rapport à Rio 2016 et Londres 2012, où il en avait atteint 46.

Les États-Unis étaient également le pays qui a remporté le plus de médailles en dehors des médailles d’or, un total de 113, contre 88 pour la Chine. Le pays tiers a été la grande surprise des Jeux. Le Japon a obtenu les meilleurs résultats de l’histoire, dépassant les 16 médailles d’or d’Athènes 2004 et de Tokyo 1964. Au total, le pays hôte a ajouté 58 médailles, dont 27 d’or. Ces excellents résultats ont aidé la perception des Jeux à avoir un plus grand soutien populaire.

La Grande-Bretagne, qui était deuxième à Rio, tombe à la quatrième position avec 22 médailles d’or tandis que le Comité olympique russe (ROC) reste cinquième avec 20. L’Australie a neuf médailles d’or contre Rio et a terminé sixième avec 17 médailles d’or. Une croissance soutenue par la natation et les stars aquatiques comme Emma McKeon et Ariarne Titmus.

Japon, avec la médaille. KIYOSHI OTA

L’Europe, l’exemple de la Hongrie et l’essor de l’Italie

Au niveau européen, à part la Grande-Bretagne, il y a quatre pays à égalité avec dix médailles d’or. Italie, Allemagne, France et Hollande ajouter à ce chiffre, bien que le pays italien atteint un total de 40 médailles. Il a été l’un des grands vainqueurs des Jeux, avec des podiums en athlétisme, en natation et dans de nombreuses autres disciplines, ce qui a renforcé l’engagement du pays envers le sport.

L’Espagne a terminé en position numéro 22, avec des pays comme la Suède, le Danemark, la Croatie ou l’Iran. Jusqu’à 88 pays ont obtenu au moins une médaille, avec des faits curieux tels que les huit bronzes du Kazakhstan, les deux médailles d’or du Kosovo ou les 20 médailles de la Hongrie avec six médailles d’or, un pays cinq fois moins peuplé que l’Espagne.