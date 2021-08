Jeux Olympiques : l’Espagne contre l’impossible

08/02/2021

ESPAGNE VS ÉTATS-UNIS

Mardi 3 août, 6 h 40

La liste des bourreaux de l’équipe espagnole dans leurs duels contre les Etats-Unis aux Jeux Olympiques est interminable. Tout a commencé en 1984 lorsqu’un certain Michael Jordan a arraché la médaille d’or à Fernando Martín, Romay et compagnie. Puis vint l’ère Gasol et le duel entre l’Espagne et les Américains devint un classique tous les quatre ans avec le même film : les nôtres montraient leurs visages, mais ils ne pouvaient pas avec les superstars de la NBA. Marbury, Kobe, LeBron, Harden… la liste des méchants contre lesquels la nôtre est tombée ne pourrait pas avoir plus de pedigree.

Maintenant le nôtre revient au point de départ. La première fois que les États-Unis ont battu l’Espagne aux Jeux olympiques à l’ère Gasol a eu lieu à Athènes en 2004 précisément en quarts de finale. Quoi de mieux pour boucler la boucle 17 ans plus tard que de leur rendre la pièce à Tokyo. Les Etats-Unis nous ont battus en préparation mais l’Espagne a sauvé beaucoup de cartons dans ce match. Contre la Slovénie, avec une superbe défense contre Doncic qui ne s’est pas concrétisée, notre équipe a montré qu’elle peut transformer les superstars de la NBA en terriens si elle fait un effort concerté.

Le quota pour le triomphe de l’Espagne est élevé et nous pensons qu’il a beaucoup de valeur à [6.50] car cette équipe des États-Unis ne nous semble pas aussi intouchable que lors des précédentes occasions. D’accord, Durant est une superstar, mais au-delà du joueur des Nets, nous trouvons à peine des All-Star et ce qu’il y a est très fatigué après avoir joué les finales NBA. Nous n’avons jamais rencontré une équipe nord-américaine aussi vulnérable.

L’Espagne a acquis la réputation d’être la meilleure équipe défensive du basket-ball FIBA ​​et a laissé la Slovénie 20 points de retard sur sa moyenne lors de son dernier match de la phase de groupes. C’est pourquoi nous pensons qu’ils pourront porter le jeu sur leur territoire et qu’il faut parier qu’il y aura moins de 180 points dans le match à [1.88]. L’Espagne sait que ses options se multiplient de façon exponentielle si elles atteignent cet objectif.

Les garçons Scariolo devraient prendre en exemple ce que la France a réalisé contre les Américains dans leur défaite en début de championnat. Les Gaulois ont tenu les États-Unis sous les 80 points dans un match équilibré et défensif. L’Espagne doit rechercher la survie pour atteindre la gloire. Pouvez-vous imaginer que la dernière danse de Pau se termine par un triomphe sur les États-Unis ? Rêver c’est gratuit.