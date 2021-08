Jeux olympiques : l’Espagne olympique a un relais

Ce 7 août 2021, un chemin glorieux a été fermé dans les catégories inférieures d’Espagne. Un travail qui a commencé en 2015, lorsque Luis de la Fuente a réuni pour la première fois cette génération de joueurs nés en 1996 et 1997 pour disputer l’Euro U19 en Grèce. Dans ce tournoi, tous étaient inconnus du grand public : sur les 18 convoqués, aucun n’évoluait en Première Division. Cinq de ce tournoi étaient dans ces Jeux : Ceballos (alors en deuxième avec le Betis), Merino (en deuxième avec Osasuna), Asensio (en deuxième avec Majorque), Vallejo (en deuxième avec Saragosse) et Unai Simón (en Athletic Youth). C’était le premier grand succès et il y avait aussi Borja Mayoral, qui aurait été aux Jeux si la Roma le lui avait permis.

Le cycle U-21 de cette génération a commencé en septembre 2017, mais une bonne poignée de ces joueurs l’ont dépassé et ont disputé le Championnat d’Europe U-21 en juin 2017 en Pologne, terminant deuxième lorsqu’ils sont tombés en finale contre l’Allemagne. Il y avait Vallejo, Merino, Asensio et Ceballos, bien que l’entraîneur soit Albert Celades.

Après la Coupe du monde 2018, Celades a décidé de quitter la Fédération car cela le dérangeait qu’après la cessation de Lopetegui, celui choisi pour diriger La Roja lors de la Coupe du monde en Russie soit Hierro et non lui. Ensuite, Rubiales a laissé place à un effet domino dans les catégories inférieures : De la Fuente est passé du Sub-19 au Sub-21 et Santi Denia du Sub-17 au Sub-19. Le nouveau président a donné une continuité aux techniciens des inférieurs et a placé Francis Hernández sur l’organigramme en tant que coordinateur.

De la Fuente a ainsi retrouvé cette génération à succès et ils ont à nouveau triomphé : ils ont remporté le Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2019 en Italie. Unai Simón, Vallejo, Ceballos, Merino, Soler, Dani Olmo, Oyarzabal et Rafa Mir se sont répétés lors de ces Jeux. Ils n’ont pas pu mettre la touche finale, mais cette médaille d’argent olympique clôt une trajectoire fantastique.

Dans toute autre situation, il y aurait de l’incertitude après la fin d’une génération aussi historique. Cependant, dans la Fédération, ils peuvent être calmes car un autre groupe d’or vient de derrière qui a brûlé des étapes avant même les précédentes: ceux nés en 2000 et 2001. Miranda, Eric García et Bryan Gil étaient dans ces Jeux (Ferran aurait également été autorisé par la Ville). Ce groupe était composé des champions d’Europe des moins de 17 ans et des moins de 19 ans, ainsi que des finalistes du monde des moins de 17 ans sous la direction de Santi Denia, qui était le deuxième entraîneur de De la Fuente dans ce tournoi et également en 2019. Ils sont tous rejoints par Pedri (2002), qui a sauté plusieurs marches à la fois. La jeunesse de cette Sélection est démontrée par le fait que trois des appelés (Eric Garcia, Bryan Gil et Pedri) auront l’opportunité de défendre l’or aux Jeux de Paris 2024 en cas de qualification de l’Espagne.

Ce cycle commence en septembre 2021, lorsque l’Espagne fait ses débuts dans la phase de qualification U21 pour l’Eurocup en Roumanie et en Géorgie en 2023, où les quatre places en Europe seront distribuées pour les Jeux de Paris (plus la France, qui accueillera ). C’est pour ceux nés à partir de 2000 et les Jeux 2024 seront pour ceux nés à partir de 2021. En l’absence de trois ans pour ce tournoi, il y a deux joueurs qui par âge peuvent y jouer (Eric et Pedri) qui ont déjà joué ces Jeux et une Eurocup absolue. Dans cette génération de 2000 et 2001, il y a beaucoup de talent : Ferran, Guillamón, Abel Ruiz, Miranda, Sergio Gómez, Chust, Morey, Antonio Blanco .. Dans la Fédération il y a une obsession d’accrocher un or olympique qui résiste depuis 92 et, à Paris 2024, ils reviendront à la charge avec toutes les ressources disponibles.