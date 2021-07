JEUX OLYMPIQUES | L’excitation de Schoenmaker lors d’une matinée record à Tokyo

Jour après jour, après un début de Jeux où ils ont nagé presque plus vite dans les manches que dans les finales, les corps des nageurs s’adaptent aux horaires de Tokyo et à cette rareté de nager dans les courses matinales des médailles. Un test est arrivé ce vendredi, à l’aube en Espagne, où plusieurs records ont été atteints, le plus spécial étant celui réalisé par la Sud-Africaine Tatjana Shocenmaker sur le 200 brasse (2 : 18,95).

Après être monté sur le podium du 100 et avoir mené l’année avec une croissance énorme, le nageur de 24 ans est sorti déterminé à viser l’or dans le sillage d’une Lilly King qui a nagé le premier 100 sous le record du monde. Conscient que le Sud-Africain est plus fort et plus rapide en 200, il a tenté de la déloger d’une attaque soudaine, mais Schoenmaker n’est pas un nouveau venu.. Il a tenu bon, l’a rattrapée à 150 et l’a laissée derrière à 200.

Lorsqu’il toucha le mur, souriant parce qu’il savait qu’il avait fait un bon test et qu’il avait gagné, il enleva ses lunettes, regarda le tableau de bord vidéo et son visage était un mélange d’étonnement, d’excitation et d’incrédulité. Oui, il avait battu le record du monde. Il a été embrassé par Lilly King, qui a remporté la médaille d’argent avec 2 : 19,92, sa compatriote américaine Annie Lazor, le bronze avec 2 : 20,84. dans une image de sportivité.

La marque sud-africaine n’était pas le seul record du jour, même s’il s’agissait du record du monde. La finale du 100 papillon s’annonce comme l’une des plus excitantes des Jeux. Le Hongrois Kristof Milak a battu le record olympique avec 50,31, mais dans la demi-finale suivante Caeleb Dressel, champion du 100 libre, l’a arraché au plus près du monde (49,71).

Au 100 libre féminin, l’Australienne Emma McKeon s’est imposée et a maintenant remporté quatre médailles à Tokyo, dont huit sur son compte privé en comptant les Jeux de Rio. Le sprinteur a également atteint le record olympique avec 51,96. L’argent est revenu au surprenant nageur de Hong Kong, avec un temps de 52,57, un record asiatique. Et le bronze s’est également rendu en Australie, s’étant précisément fixé sur le cou de Cate Campbell, qui a été signalée, avec 52,52.