Il fut un temps des sports espagnols, ces années 80 dans laquelle la récolte des médailles s’est déplacée autour de cinq, dans laquelle nous avons toujours pointé la bougie et “peut-être à la marche” comme les sauveurs du pays. La personne responsable de cette foi profonde dans la marche athlétique avait été l’envie de Jordi Llopart avec son argent dans Moscou 1980. Et aussi son rival contemporain José Marin, que s’il n’a pas savouré le podium olympique, il les a rejoints Monde Oui européen. Cette graine a porté de bons fruits, avec d’excellents marcheurs à travers l’histoire. La collection aux Jeux est passée à quatre autres médailles : l’or de Place Daniel dans Barcelone 1992; l’argent de Paquillo Fernández dans Athènes 2004; et les bronzes de Valentin Massana Oui Marie Vasco dans Atlanta 1996 Oui Sydney 2000. Et comme l’athlétisme ne se limite pas à Jeux olympiques, il y a aussi eu des succès sur d’autres fronts internationaux, avec ces mêmes noms et avec d’autres comme Jésus Ange Garcia Bragado, Le mythique Chuso; Miguel Angel López, Encarna Granados, Mari Cruz Diaz Oui Maria Perez. À Espagne ça va toujours.

La marche espagnole a participé à Tokyo 2020 au sommet de son histoire. Il n’est pas monté sur le podium, c’est vrai, mais les analyses ne doivent pas toujours être faites avec le tableau des médailles en main. Cela va de ces Jeux avec quatre diplômes olympiques dont trois à la quatrième place, la fameuse médaille du chocolat : lvaro Martin, Marc Tur Oui Maria Perez, auquel il faut ajouter la sixième position de Diego García Carrera. Particulièrement cruel était la fin de Tur, a dépassé les 150 mètres du but avec un formidable pájara, après avoir été un protagoniste courageux. C’était la dernière présence olympique des 50 kilomètres, qui ont donné des jours de gloire à l’athlétisme espagnol, donc le podium d’Ibiza aurait été une belle clôture. aussi un hommage à Jordi Llopart, le pionnier, décédé en novembre dernier, après avoir subi des difficultés financières au bord de la misère. Et bien sûr, un hommage à García Bragado, qui a terminé 35e à sa huitième Jeux, l’athlète avec le plus de participations dans l’histoire, à 51 ans. Comme il est dit Raul Chapado, le président de la fédération, Chuso il a remporté une médaille hors compétition : la médaille de platine. Il n’y avait pas de métaux dans Tokyo, mais Llopart j’aurais été fier de Tour, de Énergique… Et tant d’autres.