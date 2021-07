Jeux olympiques. Meh. 10z viral

(John Hinderaker)

J’ai toujours été un fan des Jeux Olympiques, depuis les premiers jeux dont je me souviens, 1960 à Rome. Je me souviens encore de certaines des stars de ces jeux, comme Wilma Rudolph et Rafer Johnson. J’ai suivi tous les Jeux olympiques depuis, avec plus ou moins d’intérêt, et j’ai assisté pendant quelques jours aux Jeux olympiques d’hiver de 1980 à Lake Placid. Mais cette année, mon intérêt approche de zéro. Je n’ai regardé aucun des matchs jusqu’à présent, et je ne le ferai probablement plus à partir de maintenant.

Cela reflète dans une certaine mesure ma désaffection pour le sport en général et le fait qu’il n’y a pas de fans dans les tribunes. Mais c’est surtout le résultat du wokisme qui a infecté le monde du sport américain. De nombreux athlètes, sélectionnés pour représenter les États-Unis, voient plutôt les Jeux comme une opportunité de lancer des attaques contre leur propre pays, malgré le fait qu’ils font partie des personnes les plus privilégiées de la planète – et le seraient, même s’ils n’étaient pas bénis. avec un talent athlétique exceptionnel.

L’accent mis sur la politique nuit-il à la qualité de la performance athlétique ? Un ami m’a envoyé un mail aujourd’hui :

Pensez-vous que l’éveil a quelque chose à voir avec les pertes du basket-ball et du football américains ? Manque d’attention au sport lui-même ?

C’est une question intéressante. Bien sûr, à la fin des Jeux, l’équipe américaine pourrait être triomphante et la question sans objet. Mais, pour ce que ça vaut, voici ma réponse :

Je ne sais pas. C’est une pensée tentante. La chose éveillée a été une distraction massive dans le monde des affaires, le monde du sport et à peu près partout ailleurs. Dans le monde universitaire, je pense que l’éveil a clairement endommagé la qualité, parfois intentionnellement – en supprimant les notes en lettres, les mathématiques sont racistes, etc. Je pense que les normes baissent également dans le monde des affaires, mais dans l’arène compétitive du sport, les dommages au la marge apparaîtra sans aucun doute plus rapidement et de manière plus nette.

Le temps nous dira si cette dernière observation s’avère exacte. Pendant ce temps, il est difficile de s’enthousiasmer pour des Jeux Olympiques où nombre de nos athlètes les plus éminents voient la compétition comme une opportunité d’afficher des positions politiques stupides et de gauche, et les journalistes « sportifs » les encouragent unanimement.

Pour être juste, certains sports olympiques ne semblent pas avoir été infectés par la politique. La boxe par exemple. Quels que soient leurs autres défauts, les boxeurs en tant que groupe n’ont pas succombé à l’anti-américanisme à la mode. Alors peut-être que je vais me brancher pour encourager quelques combattants américains. Franchement, cependant, toute l’entreprise est devenue si décourageante que je ne suis pas sûr de m’en inquiéter.

Il y a soixante ans, je ne pensais pas que quoi que ce soit puisse ruiner les Jeux olympiques. Je ne connaissais pas le wokisme à l’époque.

