JEUX OLYMPIQUES | NATATION Zazzeri demande aux braqueurs de rendre ses objets olympiques

Le nageur italien Lorenzo Zazzeri, médaillé d’argent du relais 4 x 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques, a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux le vol à Florence (nord) de deux appareils technologiques qui contenaient les “souvenirs” audiovisuels de son passage à Tokyo, en plus de plusieurs objets à valeur sentimentale.

A son retour du Japon et après avoir salué ses compagnons à la piscine Bellariva à Florence, à la porte de laquelle il avait garé sa voiture, Zazzeri a trouvé la vitre du véhicule cassée et aucune trace du sac de sport qu’il avait ramené des Jeux, dans lequel il gardait un appareil photo et une tablette pleine de fichiers d’une grande valeur sentimentale.

“Aujourd’hui, 3 août, vers 13h30, ils ont cassé la vitre de ma voiture (…), volant les souvenirs de mes Jeux Olympiques, y compris la GoPro et l’iPad avec toutes les vidéos des Jeux et les souvenirs pour ma famille”, a écrit le nageur, qui a également posté deux photos

de la voiture. Zazzeri a demandé aux voleurs de remettre les fichiers audiovisuels à la piscine, même s’ils gardent les appareils technologiques, et a offert une “rançon” pour récupérer leurs “souvenirs”.

Il y a cinq ans, après les Jeux de Rio 2016, ils ont volé la médaille d’or à l’escrimeur Daniele Garozzo -argent à Tokyo- dans un train italien, ouvrant ses bagages lors d’un voyage à Turin (nord). La médaille, particulièrement importante pour l’Italie car elle était la première au fleuret masculin depuis Atlanta 96, a été retrouvée quatre jours plus tard dans une poubelle.