JEUX OLYMPIQUES | “Nous allons travailler pour que le prochain cycle soit gagnant”

La tristesse était sûrement à l’intérieur. “Maintenant, nous pouvons faire le haraikiri pour la journée de la Serbie”, a résumé Dani López Pinedo, protagoniste car les Jeux Olympiques de Tokyo représentent (presque cent pour cent) son adieu à l’équipe nationale à 41 ans. Voici comment il l’a expliqué : « C’est ma dernière grande compétition. Je vais le prendre autrement. Paris 2024 ? Cette porte est fermée et verrouillée », a déclaré le gardien de l’Atlètic-Barceloneta.

Malgré la défaite contre la Hongrie, López Pinedo repart “fier” d’une équipe qui est revenue parmi “les quatre premiers, c’est un succès et en même temps un miracle, même si nous n’avons pas pu obtenir ce que nous voulions”. Le miracle, dû à la situation désespérée que les clubs ont traversée pendant la pandémie et qui les a conduits à une situation critique: « Dehors, on investit beaucoup plus, c’est un miracle. Ces deux dernières années, nous avons souffert. Des gens qui n’ont pas été payés. une autre année”.

Regardant vers l’avenir maintenant, David Martín reconnaît qu’il faut être « autocritique », mais que le cycle olympique (avec trois médailles d’argent) a été sensationnel et qu’à l’avenir il faut s’améliorer : “Nous ne devons pas ternir la trajectoire de l’équipe en manquant de médaille. Je suis blessé par la façon dont nous avons perdu le bronze, pas en étant quatrième. Cela nous laisse touché, mais nous devons apprécier qu’atteindre à nouveau les demi-finales, de ce cycle toujours en lutte, nous serons optimistes. Nous allons travailler pour que le prochain cycle soit gagnant », a-t-il réfléchi.

Alberto Munarriz était également fier, mais en même temps critique de cette troisième et quatrième place. “Ce n’était pas un problème physique. Ce qui a échoué, c’est la tête. Je ne sais pas la raison, peut-être à cause de l’envie et chacun voulait le faire de son côté. Nous devons jouer en équipe. Peut-être y avait-il de l’anxiété ou des nerfs. . C’est le résultat”, Il a dit, dans la même veine que Martín: “Parfois, nous cessons de travailler en équipe. Il y a de la fatigue, des nerfs ou de l’anxiété, et nous entrons dans une boucle. Tout le monde tombe dans la même chose, nous devons les former beaucoup plus. Si on fait la guerre tout seul on en perd l’essence”.