Jeux olympiques : pourquoi le 400 m haies est peut-être l’une des courses les plus difficiles

Il y a peu d’épreuves simples qui exigent autant d’habileté que la course de haies de 400 mètres. Ce n’est pas aussi simple que de courir et de sauter. Les olympiens doivent avoir la vitesse d’un coureur de 200 mètres, l’endurance d’un coureur de 800 mètres, une compréhension du rythme et, bien sûr, la capacité de franchir efficacement un obstacle.

Diverses techniques peuvent faire ou défaire une course. D’une part, les coureurs de haies ne « sautent » pas – ils sprintent directement au-dessus de la barrière. Si vous montez trop haut, vous perdez du temps et de l’énergie ; trop bas et vous heurtez un obstacle. Même si votre technique sur les haies est parfaite, vous ne pouvez pas gagner si vous n’avez pas la vitesse, mais commencer trop vite peut entraîner un épuisement plus tard dans la course.

L’ancien coureur de haies olympique et (jusqu’à tout récemment) détenteur du record du monde Kevin Young nous aide à briser le rythme du 400 mètres haies.

Correction: Karsten Warholm a battu le record de Kevin Young lors d’une rencontre de la Ligue de diamant à Oslo, en Norvège, le 1er juillet — pas aux essais olympiques.