Jeux Olympiques : programme et où voir à la télévision les temps forts de la troisième journée de Tokyo 2020, aujourd’hui lundi 26

Le troisième jour de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les Lundi 26 juillet, démarre avec deux événements des nouveaux sports introduits par le CIO pour cette édition : à 0h00, heure de la péninsule espagnole, le le surf les femmes jouent leur tour des huitièmes de finale, en trois sets. Le mâle le fera à 5h00. A 1h30, le planche à roulette démarrer la phase de qualification de rue féminin. A 5h25 aura lieu la finale.

A 2h00, ce sera au tour de deux sports classiques, le escrime, avec le trente-deuxième à la fin de sabre femmes, et le tir olympique, avec les qualifications de skeet. La finale des sablistas arrive à 13h45. Celui avec les tireurs, à 7h50. Le skeet mâle commencera et se terminera une heure plus tard. Dans le même temps commencer une autre journée de la phase de groupes de Beach-volley .

En même temps le rugby à sept commencer à jouer leur tournoi masculin. L’Espagne cette fois n’a pas de représentation chez les hommes ou les femmes.

Débute également à cette heure une nouvelle journée de la phase de poules de la volley-ball Masculin. Iran-Venezuela, Pologne-Italie, États-Unis-Comité olympique russe, France-Tunisie, Brésil-Argentine et Japon-Canada est le programme prévu. Le handball Les mâles auront, à partir de cette date, les journées des groupes A (Brésil-France, Argentine-Allemagne et à 9h15 Espagne-Norvège) et B (Egypte-Danemark, Bahreïn-Portugal et Japon-Suède). Toujours en escrime, à 2h25 les tours de qualification de déjouer mâle, avec Carlos Porte-clés en action.

A 14h30 le le hockey, avec la deuxième journée de la femme. à 12h00 L’Espagne affrontera l’Argentine dans le groupe B. Avant. Australie-Chine et Japon-Nouvelle-Zélande. Dans le groupe A, Pays-Bas-Irlande, Afrique du Sud-Royaume-Uni et Allemagne-Inde. C’est également à ce moment-là que commenceront les tours de qualification de la compétition par équipes masculines. tir à l’arc, dont la finale aura lieu à 9h40.

Le concours féminin de badminton départ à 3h00 avec la phase de poules, accompagnée des doubles messieurs et mixtes. dégager Azurmendi disputer son deuxième match, contre la Nigériane Adesokan. A cette même heure le sfbol, avec jour de la phase de groupes. Les tournois individuels de tennis de table, Pas de présence espagnole mais avec une finale en double mixte.

Également à 3:00 commencera la compétition féminine de basketball, avec le match Espagne-Corée du Sud, suivi de Serbie-Canada. Parallèlement, le concours de taekwondo, chez la femelle 67 kilos. Les 80 kilos hommes débuteront à 3h15, avec une fin pour les deux dans la journée, ainsi que le basket 3×3 féminin. Le mâle arrive à 5h00.

A 15h30 le début de la natation avec la finale du 100 m papillon féminin, suivie du 200 m libre masculin (3:37), des demi-finales du 100 brasse féminin (3:50), de la finale du 100 brasse masculin (4:12), de la finale du 400 m libre féminin (4: 20), Demi-finales 100 dos (4:31), demi-finales 100 dos femmes (4:53), 4×100 libre hommes (5:05), qualification 200 libre femmes (12:02), qualification 200 papillon hommes (12: 16), qualification 200 libre femmes (12:22) et 200 papillon hommes (12,27), qualification 200 styles femmes (12:34), qualification 1500 libre femmes (12:49). La dernière série débutera à 14h01.

A 4h00 la compétition des femmes 57 et 52 kilos de judo et les hommes de 66 et 73 kilos. En même temps commence la nouvelle journée olympique du tennis. Carreo, Davydovich, Muguruza, Sorribes, Badosa et le double Muguruza-Surez ont réussi le premier tour. 16h00 sera également le début du boxing day, avec les poids mouche et plume mâles et femelles, suivis des poids moyens.

Finales aujourd’hui à Tokyo 2020 en judo, taekwondo, vtt, triathlon…

A 5h05 du matin bougie continue, avec le RS : X femmes et les premières régates de la laser Masculin. Le basketball les hommes commencent la journée à 6h40. Le Espagne-Japon arriver à 14h00. Avant que l’Argentine et la Slovénie ne jouent. A 6h50 les 55 kilos du musculation femelle, qui prendra fin à 14h00. A 7h00, ce sera au tour du canoë slalom, avec les demi-finales du C-1 masculin, suivies de la finale.

Le water polo la femme revient au programme à 7h00, avec Espagne mesurer à Canada à 12h50. 8:00 est l’heure de la fin de la Sauts synchronisés de plate-forme de 10 mètres mâle, et aussi le test de cross masculin de vélo de montagne. A 12h00 la finale de gymnastique artistique masculine par équipes. Enfin, la journée se terminera -ou commencera la suivante- avec le triathlon féminin, en fin directe, qui commence à 23h30.

Les Jeux Olympiques de Tokyo peuvent être vus à travers les différents canaux de RTVE, qui offrira un total de 400 heures de diffusion en direct. La1 sera le canal principal pour suivre l’événement sportif, à la fois les informations et les compétitions en direct, de 1h00 à 15h00.

De plus, on peut aussi le voir dans Télédéportation, en bloc de 9h00 à 16h00 Cette chaîne aura également une émission de 20h00 à 1h00 qui analysera l’actualité de la journée sportive avec différents experts et journalistes.

En outre, la chaîne d’État a également préparé la plate-forme Lecture RTVE, qui permet à l’utilisateur de choisir le contenu en direct qu’il souhaite voir parmi les cinq signaux simultanés. De cette façon, vous pouvez choisir le sport en même temps, mettre la lecture en pause ou même la regarder depuis le début.

Eurosport a également préparé un programme spécial. En effet, la chaîne a lancé jusqu’à sept chaînes, en plus d’Eurosport 1 et Eurosport 2, afin que toutes les compétitions puissent être suivies en direct. Il peut également être suivi en ligne par le service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre l’actualité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 via Marca.com Oui MARQUE Radio. Vous aurez les meilleures informations à jour et de nombreux rapports directs pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le pays japonais, avec un accent particulier sur les athlètes espagnols.