JEUX OLYMPIQUES | Quel est le programme espagnol ce 3 août et quelles sont les options de médailles ?

Grand jour que l’Espagne a devant lui en ce jour de mardi 3 août à Tokyo 2020. Elle a des options de médailles dans jusqu’à quatre sports différents et dans certains d’entre eux plus d’un tour, comme c’est le cas de la voile. L’annulation des régates de la veille a entraîné jusqu’à quatre Medal Races dans l’actuelle, toutes avec une participation espagnole : Diego Botín et Iago López, en 49er, sont troisièmes à quatre points de l’or, avec le même que l’argent et avec un avantage de dix sur les quarts; Tamara Echegoyen et Paula Barceló, en 49er FX, sont quatrièmes à quatre points du bronze et sept de l’or et de l’argent; Joan Cardona, en finnois, est troisième, à deux points de l’argent et à onze points de l’or et avec un avantage de huit sur la quatrième ; et Tara Pacheco et Florian Trittel, en Nacra 17, qui sont ceux qui ont le plus compliqué, puisqu’ils ont quinze points de retard sur le bronze.

Il y a aussi quelques options en canoë. La principale est celle de Teresa Portela, qui est déjà entrée dans l’histoire en devenant l’athlète espagnole avec le plus de présences olympiques (six) et à 39 ans elle veut accrocher une fois pour toutes cette médaille en K-1 200 qui a été si plusieurs fois résisté. Pablo Martínez et Cayetano García concourent également en C-2 1000, ce qui a laissé un très bon sentiment dans la série. Dans les deux épreuves, ils devront d’abord disputer les demi-finales pour pouvoir accéder à la finale.

De son côté, Gabriel Escobar dispute les quarts de finale de boxe poids mouche et s’il gagne il obtiendrait une médaille, tout comme l’équipe masculine de football, qui dispute les demi-finales contre le Japon. De plus, des quarts de finale pour les filles de water-polo, contre la Chine, et pour les garçons de handball, contre la Suède, et pour le basketball, contre les États-Unis.

Ce n’est pas la chose, car aussi en voile Jordi Xammar et Nicolás Rodríguez peuvent approcher une médaille, qui sont deuxièmes en l’absence de ces deux régates et de la Medal Race, tandis que Silvia Mas et Patricia Cantero, dans la catégorie féminine, ont comme Le l’objectif est d’entrer dans cette dernière course finale, qui est maintenant à huit points.

En athlétisme, Pablo Torrijos, en triple saut, et Mohamed Katir, en 5000 mètres, chercheront leurs finales respectives, tandis qu’Ignacio Fontes, Jesús Gómez et Adel Mechaal, en 1500, Auri Bokesa, en 400, et Asier Martínez, en 110 haies. , visent à se qualifier pour les demi-finales.

Ils veulent également accéder à la finale Alisa Azhogina et Iris Tió dans le duo de natation artistique, ainsi qu’Alberto Ginés en escalade et Álvarez Aznar en saut à cheval.

Rappelons que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont retransmis en direct sur Teledeporte et Eurosport.

Programme espagnol à Tokyo 2020 le mardi 3 juillet

Heure du Japon

Heure Espagne

sport

Test

Tour

Athlètes/matchs espagnols

9:00 2:00 Athlétisme Triple saut Qualification Pablo Torrijos 9:05 2:05 Athlétisme Série 1500 mètres Ignacio Fontes 9:16 2:16 Athlétisme Série 1500 mètres Jesús Gómez 9:27 2:27 Athlétisme Série 1500 mètres Adel Mechaal 9: 30 2:30 Canoë K-1 200 Demi-finales Teresa Portela 9:44 2:44 Canoë C-2 1000 Demi-finales Pablo Martinez / Cayetano García 10:25 3:25 Athlétisme Série 400 mètres Aauri Bokesa 11:37 4:37 Canoë K- 1 200 Finale Teresa Portela 11:53 4:53 Canoë C-2 1000 Finale Pablo Martínez / Cayetano García 12:05 5:05 Voile 470 Régates 9 et 10 Silvia Mas / Patricia Cantero 12:15 5:15 Voile 470 Régates 9 et 10 Jordi Xammar / Nicolás Rodríguez 12:33 5:33 Voile 49er FX Medal Race Tamara Echegoyen / Paula Barceló 13:15 6:15 Hommes Handball Quarters Suède-Espagne 13:33 6:33 Voile 49er Medal Race Diego Botín / Iago López Marra 13:40 6:40 Basketball Hommes Espagne-États-Unis Quarts 14:33 7:33 Voile Finn Medal Race Joan Cardona 15:30 8:30 Water-polo Femmes Espagne-Chin Quarters à 15:33 8:33 Vela Nacra 17 Medal Race Tara Pacheco / Florian Trittel 17:00 10:00 Qualification Individuelle d’Escalade Alberto Ginés 17:48 10:48 Fly Boxing Quarters Gabriel Escobar-Saken Bibossinov (Kazakhstan) 19:00 12: 00 Équitation Saut individuel Classement Álvarez Aznar 19:18 12:18 Athlétisme 110 haies Série Asier Martínez 19:30 12:30 Natation artistique Duo Routine technique Alisa Azhogina / Iris Tió 20:00 13:00 Football Hommes Demi-finales Espagne-Japon 20: 16 13:16 Athlétisme 5000 mètres Demi-finales Mohamed Katir