Jeux Olympiques | Sandra Sánchez est déjà éternelle

Sandra Sánchez et Alberto Ginés ils sont devenus les premiers champions olympiques dans leurs sports respectifs ce jeudi, karaté et escalade, deux disciplines qui ont fait leur entrée au programme d’un Jeux à Tokyo 2020. Toutes deux sont pionnières. C’est ainsi qu’ils figureront à jamais dans l’histoire de l’Olympisme. La présence du karaté sera cependant de courte durée, car il est sorti dans cette édition par la grâce de son pays d’origine, le Japon, mais il ne disparaîtra du calendrier à Paris 2024, que trois ans plus tard. Une décision qui a suscité beaucoup d’indignation dans cet art martial, et à juste titre, ayant été exclue de la famille olympique avant de pouvoir démontrer son véritable potentiel au monde.

La politique actuelle du Comité International Olympique va dans le sens inverse des sports tels que le karaté, qui a connu son apogée dans les années 70 et 80, coïncidant avec le mythe de Bruce Lee, ou encore Chuck Norris, qui a réussi à remplir les gymnases. A cette époque, le CIO ne savait pas ou ne voulait pas voir grandir un sport qui frappait aux portes des Jeux depuis des décennies, qu’il trouvait toujours fermé, entre autres, parce que le programme abrite déjà suffisamment de disciplines de combat: judo, boxe, taekwondo, lutte, escrime… Ce qu’il n’appréciait pas alors, la proximité de la jeunesse à une activité, qu’il a exploré ces derniers temps. À partir des années 90, il s’est marié avecl triathlon, vtt, snowboard, BMX… Et plus récemment, il a adopté les sports de jeunesse et urbains tels que skateboard, basket 3×3, surf et escalade, tous débutants à Tokyo. A Paris, il entrera également break dance, précisément l’alternative qui occupera le trou du karaté. Les Jeux teignent les cheveux gris.

Ainsi, le hasard a voulu que deux Espagnols soient couronnés pionniers de deux disciplines de premier plan, mais tandis que l’une d’entre elles, celle de Sandra Sánchez, est condamnée à l’oubli à court terme ; l’autre, l’escalade, a un bel avenir devant lui, aussi grand que celui de son premier champion olympique, Alberto Ginés, 18 ans d’Estrémadure. Fait intéressant, alors que Sandra est devenue la plus vieille femme espagnole en accrochant un or, à 39 ans ; Alberto se présente comme le plus jeune homme, si Pedri ne l’évite pas ce samedi. Un contraste symbolique. Le karaté ne continuera pas, mais au moins Sandra, qui a tout gagné en katas, c’est déjà éternelle dans l’histoire de l’Olympisme et les sports espagnols.