JEUX OLYMPIQUES | Six histoires et un destin

L’Espagne est là où elle voulait. Et elle est venue avec le même esprit qui l’a amenée à disputer la finale olympique contre les États-Unis à Londres 2012. Un ‘revival’ qui aura lieu ce samedi à 9h30 avec six protagonistes de cet après-midi d’août 2012. Mais maintenant, ils ne sont plus ce groupe inexpérimenté. Son sac à dos regorge d’expériences et de médailles, de beaucoup de joies et de quelques dégoûts, mais surtout des des souvenirs ayant joué dans l’une des meilleures histoires du sport espagnol, une énergie qui les aidera dans leur mission de or.

Dans leur vie il y a des histoires de filles ordinaires, simples, passionnées de water-polo, unies par le chlore et par une Sélection pour laquelle elles tuent. La capitale de l’équipe est Laura Ester, 31 ans. Surnommée Pajarito pour sa minceur qui lui permet de voler d’un bout à l’autre du but, elle a commencé à pratiquer le water-polo dans le quartier de Sants. A Peñaparda (Salamanque) il a une piscine à son nom et à Rio il a vécu un autre rêve de famille : son frère Eduardo, malvoyant, a participé aux Jeux Paralympiques.

Laura comme principe et Maica García, la bouée, en finale. 31 ans également, avec beaucoup de caractère, une gagnante qui a mis tout le water-polo à fleur de peau en 2017. Maica, dont les capacités physiques ont fait ses débuts en équipe nationale à l’âge de 17 ans, a décidé de prendre une année sabbatique à partir de la Coupe du monde de Budapest. Ils l’ont tous accepté, mais cela les a fait douter qu’il s’agisse d’un point ou d’un point.. Mais Maica est revenu plus fort que jamais. Et en 2018, 2019 et 2020, il est monté sur les podiums avec l’équipe nationale.

Il y a deux histoires avec le même début, celles de Rosser Tarragó et Marta Bach. Toutes deux, originaires de Mataró, ont été les premières filles d’un club à parier sur le water-polo féminin. Maintenant, cette entité est l’une des meilleures d’Espagne, championne de la Ligue en 2020. Les deux ont rencontré six ans non pas le club, mais en els Capgrossos de Mataró, un groupe de castellers, et ils étaient les anxanetes. Les filles qui, en raison de leur poids, montent au sommet du château. Tarragó a été plus instable dans l’équipe d’Oca. L’expérience de Rio l’a fait se sentir mal, il ne l’a pas assimilé, et il voulait oublier le water-polo. Ce fut deux ans de dépression aquatique jusqu’à ce qu’en 2019 il revienne. Toutes les routes ne sont pas idylliques et suivent le cours logique, dans le cas de Ru, doté d’un grand lancement, une merveille physique, il y a eu une longue pause.

Pili Peña, à 35 ans, c’est l’histoire du water-polo, le seul madrilène, celui avec une carrière de 18 ans et celui qui cumule toutes les médailles de l’histoire de l’équipe nationale. La capitaine, la joueuse qui unit deux époques, celle que tout le monde admire pour son caractère. En 2019, elle a effectué un voyage en Inde qui a changé son état d’esprit, un aspect dans lequel Anni Espar excelle. Elle est le cerveau de l’équipe, l’aventurière (elle était aux États-Unis et en Australie) et la perfectionniste. Ils ne s’arrêtent pas, disent leurs techniciens, jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent. Et dans ces Jeux, elle et ses compagnes se sont lancées dans la conquête de l’or. Ce samedi est le jour.