Espagne il a fini Tokyo 2020 avec 17 médailles, le même nombre que dans Rio 2016, et aussi que dans Londres 2012 avant les réaffectations de dopage. En un mot gentil, on pourrait dire que le sport olympique espagnol reste « stable », mais il pourrait aussi être l’adjectif de « stagnant » sans être véridique. Il existe des données objectives qui confirment ce qualificatif, voire un recul. Les Jeux se sont clôturés avec trois médailles d’or, quatre de moins qu’en 2016. La couleur du métal est celle qui soulève le pays dans le tableau des médailles, où l’Espagne a occupé la 22ème place finale, alors qu’il y a cinq ans, il terminait à la 14e. Depuis Barcelone 1992, elle n’est sortie qu’à nouveau du top 20 : 25e à Sydney 2000. Dans un tableau de médailles imaginaire, seule la performance australienne, avec 11 médailles, serait en dessous. En revanche, on peut parler de diplômes, là où l’Espagne s’est développée avec un total de 42, par 38 de Rio, 29 de Londres et 37 de Pékin. Au contraire, ils sont moins qu’à Athènes 2004, avec 52, et qu’à Sydney, avec 43, les deux autres éditions où il y avait trois médailles d’or. Afin de ne pas déprimer uniquement avec des chiffres défavorables, il faut souligner le 11 médailles en chocolat : huit quarts plus trois cinquièmes en boxe, qui dans ce sport est le prélude au podium. Plus de médailles se sont échappées par un souffle que jamais, bien qu’exactement les mêmes qui ont disparu à Sydney. Une autre approche est celle des équipes : l’Espagne était le pays européen avec le plus de classements, neuf, dont un tiers, trois ont remporté des médailles. La France, avec une équipe en moins, est montée sur six podiums, dont trois à écouter La Marseillaise.

Ce sont des données froides, oui. Cela n’explique pas d’autres circonstances telles que les absences précédentes de Rafa Nadal, Carolina Marín, Jon Rahm et Orlando Ortega. Les difficultés de ce cycle olympique non plus. Personne ne dit que les athlètes n’ont pas fait d’effort. Mais il convient de les exposer, au lieu de se perdre dans les louanges, car sans autocritique il n’y a pas de progression. Vous devez faire une analyse approfondie. Sans tomber dans l’argument facile du manque d’investissement, car La Nouvelle-Zélande investit moins et est en avance, par exemple. Les médailles d’or sont arrivées dans trois nouvelles disciplines, et l’une d’entre elles, le karaté, ne sera pas à Paris 2024. Les deux pépinières de médailles, voile et canoëIls ont contribué cinq, mais sans or. Il faut les arroser pour que ça ne leur arrive pas comme le judo et le cyclisme sur piste, qui étaient autrefois des vergers fertiles. La conformité n’est pas une qualité du sport, mais une amélioration constante. Et il faut choisir : nous sommes stables ou nous stagnons.