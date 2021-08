JEUX OLYMPIQUES | Tarragó prend sa retraite : “Personne ne méritait ce podium comme nous”

La finale s’est terminée et Ru Tarragó était le joueur qui est rapidement apparu dans la zone mixte. Il pleurait sur le banc alors que les buts américains tombaient. Puis, après que l’équipe féminine se soit calmée après 14-5, celle de Mataró a expliqué que “Je pleure parce que je prends ma retraite”. « Je suis très fier de cette équipe, de ce que nous avons accompli. On méritait de jouer cette finale, on a tout donné, peu importe le résultat », a-t-il commenté.

La joueuse de water-polo faisait partie de l’équipe nationale depuis 2011, une décennie au cours de laquelle elle a participé activement aux succès et aux médailles, absente seulement après Rio 2016 pendant deux ans. Tarragó a été l’un des bastions de cette équipe, une raclée invétérée, une merveille physique, qui a réalisé ses meilleures performances entre 2013 et 2014. “Voici six joueurs qui ont déjà participé aux Jeux de Londres et ont également obtenu une médaille d’argent, ils ont été les premiers à le faire. Nous avons beaucoup de mérite, nous avons huit médailles en neuf ans. Tout ce que nous avons fait est incroyable », a-t-il apprécié.

Aussi Miki Oca, plus calme, a reconnu qu’ils ne s’attendaient pas à cette supériorité mais que cet argent doit être valorisé. “En ce moment, nous sommes blessés par la façon dont le jeu s’est déroulé, mais lorsque le temps passera, nous apprécierons ce que nous avons accompli. Et cela signifie être sur un autre podium, olympique aussi, et cela a beaucoup de valeur », a commenté l’entraîneur, qui restera dans l’équipe nationale jusqu’en 2024.

L’entraîneur espagnol, qui était déjà double médaillé olympique en tant que joueur en 1992 et 1996 et en répète maintenant deux autres en tant qu’entraîneur, a déclaré que “Cela nous fait mal et c’est bien qu’il en soit ainsi, car cela signifie que nous voulons gagner et surpasser les États-Unis”, bien qu’en même temps il ait dit qu'”à Rio c’était pire, ça faisait plus mal parce que nous sommes restés en quarts de finale”.