Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Craviotto : “Je porte toujours les tétines que mes filles ont utilisées dans le canoë”

Sal Craviotto sera le porte-drapeau de la délégation espagnole, avec Mireia Belmonte, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux. Le canoéiste part à la recherche de sa cinquième médaille. Avant, il subit le test olympique BRAND.

Quel est ton premier souvenir olympique ?Les Jeux de Barcelone 92, dans mon salon en les regardant avec mon père. Qu’avez-vous eu à sacrifier pour arriver ici ? Être proche de la famille est principalement le plus grand sacrifice. Je ne serais pas où je suis sans… Ma famille, mes parents Si je n’étais pas à Tokyo maintenant, maintenant je serais en… En vacances et en caipiria Quel surnom ai-je avoir quand j’étais petit? ‘Sul’, comme mon nom c’était ma longueur ils ont enlevé une lettre. Quelles affiches avait-il accrochées dans sa chambre ?De mon idole, Knut Holmann, un canoéiste norvégien qui était une référence pour nous. Il a fait un grand mécontentement à ses parents le jour où… Je ne les ai pas détestés depuis des années. Un fort que je leur ai donné était une fois que je devais concourir au Canada, mon vol était parti dans quelques heures et j’avais mon passeport à la maison. J’ai fait aller mon père de Lrida à Madrid pour apporter le passeport du garçon. De quelle vertu êtes-vous le plus fier ?

Quel défaut n’a pas été corrigé ?J’aime que tout soit très contrôlé et parfois il faut se détendre un peu. Qu’aimeriez-vous être dans une autre vie?Ma passion est le sport et le canoë, je ne peux pas concevoir une vie en dehors de cela.Quel est le message le plus étrange qui vous est parvenu à travers les réseaux sociaux?Avec autant de followers, il y en a 30 ou plus 40 par jour, et il y en a de toutes sortes, je ferais mieux de ne pas y répondre. Qu’est-ce qui ne manque pas dans votre réfrigérateur ?Le fromage, je suis très fromager. Dans quelle tâche domestique pourrait-il prétendre à une médaille ? Que chanteriez-vous dans un karaoké ? Une chanson de Manolo Escobar. S’ils le nomment président du gouvernement, sa première mesure ira… Visant à calmer un peu les esprits. Qu’avez-vous appris de la pandémie ? Que parfois il est bon d’appuyer sur le bouton de réinitialisation et que dans la vie, il faut aller un peu plus calme.

Pendant le confinement, c’était les cuisines ? Quel était votre plat vedette : l’omelette aux pommes de terre. Qu’est-ce que j’ai fait pendant la pandémie que je n’aurais jamais pensé faire ? Passer beaucoup de temps avec mes filles, ce que je ne pouvais pas avant parce que je voyageais toujours, concourais et à un rythme effréné. Avec quelle personne célèbre iriez-vous manger des sushis ?Avec Joaqun, du Betis. Avec quel athlète seriez-vous ravi de prendre un selfie au village olympique ?Avec Ronald Rauhe, un rival pour qui j’ai beaucoup d’affection et je veux ce selfie souvenir. Quelle série télévisée avez-vous apporté au Japon ? Ce dont j’ai besoin, c’est de déconnecter et de ne pas trop penser au canoë. Je vais voir beaucoup de séries et de films. Je vois celui là en ce moment, je suis entré dans le Top 10 et j’en choisis un. Qu’avez-vous toujours dans votre valise, mon oreiller de chez vous. Avez-vous un article ou une amulette que vous portez toujours à une compétition ? Les tétines de mes filles quand elles étaient petites. Je les mets sur les cordes du gouvernail, qui ne sont pas très lourdes, et je les fais pendre là. C’est un mana que j’ai. S’il n’y avait pas eu de bulle, où aurais-tu aimé aller à Tokyo, n’importe où, j’ai très envie de connaître cette ville mais ce ne sera pas le cas. Si vous gagnez une médaille, ferez-vous quelque chose de fou ? Je vais tendre les boucles d’oreilles comme ils le font déjà à Pékin, Londres et Ro, j’ai l’espace réservé. Voyons si nous avons de la chance.