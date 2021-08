Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Iigo Pea et Paco Cubelos : “Il n’y a pas d’excuses car c’était une finale olympique”

Mis à jour 05/08/2021 – 09:08

Le couple de rameurs espagnols Pois Iigo et Paco Cubelos ils ont terminé sixième de la finale du K2 1000m des Jeux olympiques de Tokyo, dans laquelle les Australiens ont remporté l’or Green Thomas et Jean van der Westhuyzen. Les Espagnols ont signé un temps de 3 : 17 327, 2 047 secondes derrière les Australiens, qui ont réalisé un temps de 3: 15.280. L’argent dans cette catégorie en paires est allé aux Allemands Max Hoff et Jacob Schopf, qui a fait un temps de 3 : 15,584 ; et de bronze pour les Tchèques Radek Slouf et Josef Dostl (3 : 16.106).

“Je ne sais pas si nous sommes déçus ou tristes. Peut-être triste, car nous avons tout donné. Nous pensions que nous étions suffisamment préparés pour obtenir la médaille. Nous avons passé les deux autres tours avec une certaine solvabilité et nous avons même gardé un peu de force pour le final, mais ce n’était pas suffisant. Nous avons tout essayé, donc en ce sens il faut être satisfait », a-t-il souligné. Seaux dans Radio MARCA au micro par Jos Rodrguez.

« Nous avions travaillé dur pour monter sur le podium. Nous voulions économiser nos forces pour la finale. Nous étions quatrièmes des « demi-finales », mais c’est du canoë et cela peut arriver. Cette fois, nous étions plus exposés. C’était difficile parce que il y avait du vent de face. Nous avons été sixièmes, une bonne course, mais nous nous sommes retrouvés avec le sentiment que nous manquions un peu », a déclaré Pea.

Il touche pour charger les batteries

“Cela fait mal parce que vous savez que nous avons eu des chances. À quel point avions-nous la rue la plus exposée. Un bateau est entré dans nous et nous n’y comptions pas. Mais nous avons tous eu une chance de gagner. Nous nous sommes battus contre les autres. sept pays mais aussi contre le vent. “C’est comme ça. Il n’y a pas d’excuses car c’était une finale olympique et tout le monde avait une chance de gagner. La course remet tout le monde à sa place et nous sommes repartis sixième”, a confirmé Cbelos. Enfin, Pea a parlé de l’avenir. “Cela a été un long cycle, de cinq ans et avec la pandémie entre les deux. Maintenant, nous devons nous reposer, recharger nos batteries et ensuite nous verrons”, a-t-il déclaré.