Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Maialen Chourraut complète la collection : l’argent olympique à Tokyo !

Mis à jour le 27/07/2021 – 09:51

Éternel. Légende. Simplement Maialen Chourraut… Le plus courageux de tous, le travailleur infatigable, le médaillé humble et silencieux qui tous les quatre ans – cette fois cinq – fait la joie des Espagnols, celui qui vit abonné au podium olympique, celui qui rend facile ce qui est vraiment compliqué. .. Trois médailles aux trois derniers Jeux, une de chaque couleur. A Londres 2012, le bronze a été accroché, à Rio l’or et aujourd’hui, à Tokyo, l’argent. Compléter sa collection olympique. Trois médailles en quatre Jeux. Une atrocité.

La légende a commencé à se forger aujourd’hui sous un soleil de plomb, malgré le typhon ‘Nepartak’ annoncé et qui n’a fait son apparition qu’avec une pluie fine en début de matinée, Chourraut a signé une descente impeccable pour accrocher le argent en slalom K1 avec un temps de 106,63.dans le canal de canoë-kayak difficile du Kasaï. Dès qu’il sut que c’était une médaille, il baissa son masque, J’ai regardé la caméra et c’était la dédicace pour Ane, sa fille de 8 ans qui l’accompagnait à Ro il y a cinq ans mais cette fois n’a pas pu être présente en raison des restrictions de la pandémie. Les baisers qu’elle a soufflés après la descente étaient aussi pour elle. “Ane connaît l’effort qu’il faut pour être ici, le chemin, et elle met beaucoup de choses de sa part pour me faciliter la tâche. J’ai hâte de rentrer à la maison et de voir ma petite fille”, a-t-elle avoué avec un sourire qui illumina son visage.

Tableau des médailles espagnoles JJOO 2021

Alors qu’il avait réalisé le septième meilleur temps en demi-finale, le troisième de la finale est sorti, qui contestent 10. C’était à son tour de suivre à la télévision, au pied de la chaîne, ce que faisaient les autres. Elle souriait mais le cortège allait à l’intérieur. Dès qu’elle a sécurisé le métal, Xabi Etxaniz, son entraîneur et mari, et Pau, son fils d’une précédente relation, également canoéiste et l’un des « ouvreurs » de la chaîne à ces Jeux, ont couru vers elle. Les trois ont fusionné dans une étreinte sincère avant de se lancer dans la chaîne. Ils l’ont célébré dans l’eau, le milieu dans lequel Mailen est devenu éternel. Il venait de remporter la troisième médaille espagnole à Tokyo. L’or est allé à l’Allemande Ricarda Funk (105,50) et le bronze à l’Australienne Jessica Fox (102,73), la grande favorite qui continue de résister à la gloire olympique.

Maialen Chourraut avec Xabi Etxaniz, son coach et partenaire..

Le poids de l’or olympique

“J’ai rêvé de cette médaille plusieurs fois Et il me disait toujours : ‘Je n’ai pas besoin de l’or, je l’ai déjà.’ Je n’avais pas l’argent et ça m’excite beaucoup, mais ces choses ne peuvent pas être dites très fort car c’est un peu de l’égoïsme, il faut les répartir entre tous. Il a également avoué que Cette fois, elle est venue aux Jeux pour s’amuser, pas obsédée par la médaille comme cela lui est arrivé à Rio, après un cycle marqué par des problèmes physiques et le changement de canoë. “L’or olympique m’a pesé ces années”, a-t-il honnêtement reconnu.

Maialen Chourraut embrasse l’argent olympique.

Celui qui a été champion olympique à Ro, qui est entré dans l’histoire comme le première médaille d’or olympique pour le canoë espagnol en eau vive et la première championne olympique espagnole après avoir été mère, est venu à ces Jeux après avoir surmonté des vertiges et des douleurs intenses dans les côtes Ils l’ont amenée dans la rue de l’amertume, mais elle fait partie de celles qui grandissent face à l’adversité et en plus de surmonter des problèmes physiques. il s’est remis de la perte de confiance qui en résultait.

Pendant des jours, Elle a troqué l’eau froide et agitée du canal contre l’eau de la piscine chauffée pour surmonter ses peurs. À l’intérieur du kayak, paré de lunettes et de pince-nez, Maialen a fait face à des séances d’une heure et demie au cours desquelles Il s’est renversé du canoë et a retrouvé sa verticalité pour continuer à combattre ses peurs.

Également a dû changer de kayak, puisqu’après les Jeux de Ro 2016, la Fédération Internationale de Canoë-kayak a limité la taille de ces palmes et ainsi invalidé le kayak que les Espagnols avaient toujours utilisé. En trouver un nouveau n’était pas non plus une tâche facile.

Un cycle très dur

Toutes ces pierres sur la route sont ce que Ils l’ont rendue plus forte et ont éliminé la combattante Maialen, que ce bronze de Londres 2012 connaissait peu, à qui elle voulait être une mère plus tard et remporter une médaille d’or olympique à Rio alors que les deux choses semblaient incompatibles et montraient qu’elles ne l’étaient pas., celui qui a dû surmonter problèmes de vertiges .

Retour aux origines

Après le confinement, il est retourné à Saint-Sébastien pour être à nouveau proche de sa famille “et de nos origines”. Ils avaient envisagé de le faire après les Jeux de Tokyo 2020, mais lorsqu’ils ont traîné en longueur pendant une autre année, ils ont pris la décision.

Retour au club Atltico de San Sebastián, à l’Urumea, à la rivière Bidasoa… Il ne s’y était pas entraîné depuis qu’il s’était installé à La Seu d’Urgell en 2009. Alors il n’y avait pas encore de canal de Pau, à deux heures de chez lui, et où il va maintenant. Chourraut reviendra avec une médaille de plus et deviendra une légende.