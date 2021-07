Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Maialen Chourraut : “Je n’y crois pas, ça a été un cycle très compliqué”

Maialen Chourraut était heureuse après avoir remporté l’argent olympique en K-1, son troisième métal aux Jeux après le bronze de Londres et l’or de Ro. “Je n’y crois pas. C’est la médaille qui manquait à la collection olympique.”

La pagayeuse a vécu un cycle compliqué et c’est pourquoi elle n’est pas arrivée en favorite à ce rendez-vous à Tokyo. Cependant, leur compétitivité et leur expérience ont encore une fois été un plus. “Je suis venu essayer ces Jeux. Il faut jouer les tours de chacun, j’ai joué avec eux, avec la stratégie”, a-t-il déclaré sur Radio MARCA. “Ce n’était pas une descente parfaite, mais c’était bien combattu. Je suis venu sans pression de London et Ro, qui était la médaille d’or. Ici, ça a été un soulagement parce que j’étais fier de ma carrière et cela m’a aidé à obtenir la médaille “

Parce que les restrictions ont rendu impossible pour sa fille Ane, qui était déjà avec elle à Ro, ont pu l’accompagner maintenant à Tokyo. “Maintenant, je me souviens surtout d’Ane, de la famille, des amis, tout le monde a applaudi. J’ai de la chance non pas pour la médaille mais pour tout le monde autour de moi. Merci.”

Le pagayeur a insisté sur le fait que “toutes les médailles sont différentes. L’or de Ro est le meilleur, mais cela a été très spécial parce que je l’ai combattu jusqu’au dernier moment même en sachant que c’était très difficile à obtenir. Xabi n’a jamais cessé de croire en moi . , je me suis toujours soutenu même si ça lui donnait le vertige.”

Sur l’option qu’il pourrait être signalé à la clôture, Maialen a assuré dans le COPE. “J’espère que non ! Je veux rentrer à la maison maintenant…”