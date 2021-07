Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Maialen Chourraut, une championne à contre-courant

Mis à jour le 27/07/2021 – 09:53

Il a commencé à forger sa légende sur la plage de La Concha de San Sebastián à l’âge de 11 ans. Son père tenait une librairie familiale mais elle préférait passer du temps en été dans l’eau de l’une des plus belles plages d’Espagne. “Il avait toujours une excuse”, avait l’habitude de dire son père, Iaki.

Dans le club Atltico San Sebastián, auquel il est revenu après la pandémie, il a donné ses premières pelles à une époque où la logistique était plus compliquée qu’aujourd’hui et où les athlètes devaient échanger des canoës car il n’y en avait qu’un et ils devaient se relayer.

En 2000, il a reçu pour la première fois l’appel de l’équipe espagnole pour participer à la Coupe du monde junior à Bratislava. Seulement un an plus tard, ils l’avaient déjà dans l’absolu et en 2004, il a remporté sa première médaille internationale dans l’Europe U23. Deux semaines plus tard, elle a dû subir une intervention chirurgicale à l’épaule gauche après avoir subi plusieurs subluxations et, à six mois et juste avant l’européenne, elle a luxé l’épaule droite et a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale. Mais S’il y a quelque chose qui caractérise Maialen, c’est son caractère combatif. Elle est très compétitive et travailleuse, en plus d’être très exigeante avec elle-même, c’est pourquoi les deux blessures n’ont pas pu avec elle mais l’ont rendue plus forte.

Trois médailles olympiques

L’argent de ce mardi complète un palmarès avec deux autres médailles olympiques : le bronze de Londres 2012 et l’or de Ro 2016. Sa première nomination olympique a été la de Pékin en 2008. Puis il a sauté une porte et n’est pas entré en finale, il a terminé seizième. Mais trois ans plus tard, en 2011, il réalise une excellente saison avec plusieurs podiums internationaux et une médaille de bronze à la Coupe du monde à Bratislava. Il restait un an avant les Jeux de Londres et Maialen était au top de sa forme.

Dans la capitale britannique, il a remporté une médaille de bronze olympique qui car elle a réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Dès qu’il est descendu du canot, il a dédié cette médaille à l’équipe. Le canoë, dans la catégorie qu’elle concourt en slalom, est un sport individuel mais elle est consciente qu’elle n’y serait pas arrivée sans ceux qui l’aident au quotidien. Surtout sans Xabi Etxaniz, son mari, olympien à Barcelone et Atlanta, son entraîneur depuis l’enfance ainsi que l’un des premiers Espagnols à concourir dans la modalité de slalom lorsqu’il a été inclus dans le programme olympique de Barcelone 92.

Un tandem parfait

Avec lui, il a formé un tandem parfait, qui a vu son rêve d’être parents se réaliser un an après ce bronze. Ane est venue au monde en 2013. Jusqu’à il y a quelques années, la maternité était le point final de la carrière sportive d’une femme. Maialen a montré à Ro que cela pouvait être une période et a suivi. Elle a ramé jusqu’à deux jours avant d’accoucher, mais pas à l’intensité d’un entraînement normal.

« Je voulais être mère et continuer à être canoéiste. Je l’ai fait pour qu’il me soit moins difficile de me remettre en forme après l’accouchement », explique-t-elle. Elle a subi une césarienne et a allaité jusqu’à l’âge d’un an et demi. “A 15 jours, j’ai essayé de retourner au canoë mais j’ai dû attendre. Jusqu’à ce que j’arrête de le donner, je ne pouvais pas m’améliorer physiquement. Après la césarienne, il semblait que le canoë pesait 20-30 kilos au lieu de 9. Et avec le pelle, la même chose”, reconnaît.

Mais peu à peu, elle est redevenue la même qu’avant et après deux mois, elle a remporté l’argent au Championnat d’Espagne. Elle a dû changer de technique après la grossesse car pendant les neuf mois qu’elle a duré, elle a perdu l’amplitude du geste et a dû le corriger. Mais la maternité ne l’arrête pas, au contraire. La seule chose qui a changé, ce sont ses priorités. Le canoë n’est plus la seule chose à son époque.

En Ro 2016, elle a assisté à la presse avec Ane à côté d’elle. Cette fois, en raison des restrictions liées au covid-19, il n’a pas pu partager l’expérience avec sa fille. C’est peut-être l’épine qu’il a laissée dans ces Jeux parce que l’avoir près de lui lui donne la tranquillité d’esprit. Il est venu à Tokyo pour une médaille, mais surtout pour se faire plaisir après avoir surmonté un cycle marqué par des vertiges, une blessure aux côtes et la perte de confiance qui en découle. Mais comme toujours, Maialen a réussi à refaire surface, car chasteté et griffe ne manquent pas. Elle concourt en eau vive, mais pour la bravoure, elle.