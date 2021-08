Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Sal Craviotto en veut plus : “La rage de l’argent va nous aider à nous battre pour Paris”

Sal Craviotto, qui après avoir remporté l’argent avec le K4 500 a a égalé David Cal comme l’olympien espagnol le plus récompensé avec cinq médailles (2, 2 et 1) , ne donne pas d’importance aux dossiers et vise Paris. “C’est très proche”, dit-il en souriant. “Si les jeunes me le permettent, nous serons là”, a-t-il ajouté.

A 36 ans, et avec un palmarès enviable, encore faim de plus. “Paris – le site des Jeux en 2024 – est juste à côté, vous pouvez même vous y rendre en voiture depuis les Asturies”, a-t-il plaisanté. “Maintenant, je vais être en vacances pendant cinq ou six mois, me reposer beaucoup sur ma tête, ce dont j’ai besoin, être avec mes filles et puis ce sera un an et demi avant les Jeux. Elles sont très proches. Si les jeunes me le permettent, nous irons là-bas. Quand vous avez une médaille d’argent et que les prochains Jeux sont si proches, ça vous démange. Ils ont déplacé le nid de frelons et maintenant cette colère va aussi nous aider à nous battre pour Paris”, a-t-il reconnu.

Ce seront ses cinquièmes Jeux. Son idylle avec le podium olympique débute à Pékin 2008 lorsqu’il est proclamé champion olympique en K2 500 avec Carlos Prez. Dans les quatre auxquels il a participé, il est monté sur le podium. Plein. “Je ne pense pas aux records ou aux classements mais je suis très content pouvoir avoir cinq médailles, tout comme David Cal, la référence pour nous et une légende du canoë, un grand ami et je suis très heureux », a déclaré le porte-drapeau à Tokyo avec Mireia Belmonte.

Quant à l’essai de samedi sur la Sea Forest Olympic Channel, Craviotto était très fier. “Je suis super content de ce que nous avons accompli. Cela a été un cycle olympique difficile, avec de nombreux obstacles, une pandémie entre les deux et de nombreux hauts et bas émotionnels. Arriver ici et remporter une médaille olympique face à face avec les Allemands… C’est un immense bonheur. C’était la course parfaite. Je suis super fier et donner de l’argent à cent pour cent, c’est être heureux”, a-t-il reconnu.

Malgré la dureté du cycle, Craviotto reste dans le positif. “Nous avons un groupe incroyable, le meilleur entraîneur du monde, les meilleurs coéquipiers et nous sommes tous unis. On a fait la course de notre vie, les Allemands ont été meilleurs et c’est le sport. Félicitez-les car ils ont été meilleurs », a-t-il insisté, faisant, une fois de plus, preuve de fair-play.

De retour à la maison, gardez cet argent dans une boîte avec le reste des médailles. Jusqu’à sa retraite, il n’a pas l’intention de leur trouver un trou à l’extérieur.

Carlos Arvalo, de son côté, va le donner à sa mère “et la laisser le placer où elle veut”. Dès son arrivée à terre, il a accroché la médaille à Miguel Garca, l’entraîneur du K4 500. “Pour moi, c’est comme un père, avec lui je partage mon quotidien et il m’apprend tout”, a-t-il expliqué.

Le Galicien, qui a fait ses débuts aux Jeux, quitte Tokyo avec un bon goût en bouche. “Cet argent a le goût de l’or. J’ai donné à cent pour cent et je suis très heureux, je me suis épanoui au maximum”, a-t-il reconnu.

Quant à l’acte de Craviotto, qui a déjà remporté cinq médailles olympiques, il n’a que des mots d’admiration. “Sal est ma référence depuis que je suis petitJ’entends que partager un bateau avec lui n’est pas seulement un compagnon, un ami et pouvoir en profiter avec lui est un plaisir”, a-t-il déclaré.