Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Sal Craviotto : “Je suis arrivé à Tokyo épuisé et c’est pourquoi la médaille a été un soulagement”

Il vient de rentrer de Tokyo avec sa cinquième médaille olympique autour du cou, une médaille d’argent avec le K-4 avec Marcus Walz, Carlos Arvalo et Rodrigo Germade. Sal Craviotto assiste à ses derniers engagements avant les vacances après un cycle compliqué et long. Le pagayeur fait le point à MARCA et évoque l’avenir, qui le mènera probablement jusqu’à Paris 2024.

Il vient de rentrer de Tokyo avec sa cinquième médaille olympique. Quelle lecture faites-vous de l’argent ? Laquelle de vos médailles gardez-vous ? Au fil des jours, l’argent a meilleur goût. Si vous me demandez une minute après la course, il y avait peut-être de la colère parce que nous étions là, très proches de l’or, mais nous avons obtenu l’argent avec l’Allemagne. Et quant à mes médailles, celle-ci a été sans aucun doute la plus difficile. Parce que la route a eu beaucoup de nids-de-poule, c’est pourquoi elle a bon goût pour moi. Ils ont tous été très beaux, mais le plus spécial est peut-être celui de Pékin, car c’était le premier. Où gardez-vous les médailles ? Maintenant, je ne les ai pas dans un endroit spécial. Je les garde dans des cartons car parfois je vais dans les écoles, je les prends et je dois les garder à portée de main, par commodité. Mais quand tout cela arrivera, je mettrai peut-être une vitrine dans le salon de ma maison pour les y garder. Que signifie égaler David Cal en nombre de médailles olympiques ? C’est bizarre parce que David est un monstre, une idole pour les canoéistes. Que mon nom soit là-bas est incroyable. Après la course, les images montraient un Sal Craviotto particulièrement fatigué… La fatigue post-compétition était forte, mais le visage était usé. Cela a été un cycle difficile, un cycle de grande tension, de pression énorme. Je suis arrivé épuisé et c’est pourquoi cette médaille a été un soulagement. A-t-il pu dormir la nuit après la médaille ? Cela m’a coûté cher car je me suis couché tard, j’ai dû répondre à de nombreux messages de la famille et des amis qui étaient en Espagne. Mais à la maison, je suis plus calme, même si j’ai encore un peu de « décalage horaire ».

Parlez de la pression que ce cycle a subie. Cela se reflète-t-il dans des cas comme Simone Biles ? Ou était-il isolé de ce genre d’information ?Non, isolé non, c’est l’information qui vous parvient. Et en tant qu’athlète, vous vous sentez reflété. Chaque année, à chaque rendez-vous, je monte d’un cran, un plus de pression. Tout le monde attendait une médaille de Sal, même deux. Ça en fait partie, mais c’est beaucoup de pression et c’est compliqué. Au final tu attends quatre ans pour un test d’une minute, tu joues les bourses, les sponsors… Tu as déjà vu la course ? Quels souvenirs a-t-elle ? Non, je ne l’ai pas vue. J’ai visualisé la section finale en réseaux. Je me souviens des flashs, des étapes… quand on était un peu en avance, je pensais qu’il fallait endurer. J’ai des petits flashs de mémoire. Mais c’était la course de rêve. Et pourtant, juste à l’arrivée il n’y avait pas au départ ces images de fête d’autrefois… Cela dépend du moment où les caméras se sont focalisées sur nous. Dans les cinq premières secondes, je ne suis ni une personne. De plus, l’or venait de nous être enlevé, mais dès que nous sommes arrivés à l’embarcadère, c’était toutes les célébrations. Cela a été un cycle compliqué, très dur, nous n’avons pas pu travailler avec la tranquillité que cela demande. C’est pourquoi je suis très soulagé pour la médaille. Vous et Carlos Arvalo avez tourné dans le bateau individuel, mais il n’y avait pas de représentation dans le 1000, qui était l’Allemagne. Pourquoi ce pari de l’Espagne ?Parfois, vous devez prendre des décisions pour la performance et avoir une priorité claire. Dans le K1 1000, l’usure physique est plus importante. En 200 tu mets le corps à bout, c’est plus explosif, mais tu récupères plus vite. La décision a été prise de tout miser sur K4.

Il a participé à quatre Jeux, mais pour la première fois ses filles ont été au courant de ce que leur père avait fait. Qu’est-ce qu’ils ont dit quand ils sont arrivés ?Eh bien, ils ne me voient pas comme un olympien. Ils sont plus conscients car ils ont eu la semaine olympique à l’école mais pour eux je suis leur père. Quand je suis arrivé, ils m’ont fait un câlin incroyable et m’ont demandé quel cadeau je leur avais apporté. Comment avez-vous vécu la cérémonie d’ouverture, ce fut quelque chose de merveilleux, l’apogée de ma carrière. Aller aux Jeux et être un drapeau est la chose la plus merveilleuse. C’est vrai que le public manquait, cette ambiance… mais voir la délégation espagnole derrière m’excitait beaucoup. Aujourd’hui, Paris 2024 approche à grands pas. Vous voyez-vous en compétition à ce rendez-vous ? Eh bien, maintenant, ce que je veux, c’est me reposer, me reposer et me reposer. Mais il serait fou de ne pas envisager d’essayer une fois de plus. Entre l’arrêt maintenant et ce qu’il faut classer dans un an et demi… Arrivé à 39 ans, un peu mûr, mais l’Allemand a décroché l’or à cet âge. Par procuration, vous pouvez. Combien de temps puis-je aller maintenant sans prendre le canoë ? J’irai probablement un jour avec mon père, peut-être dans deux semaines… Vous êtes parrainé, entre autres, par la Team Visa, également sponsor des Jeux. Pour obtenir des succès comme celui d’argent, le soutien des sponsors est essentiel… Bien sûr, ils sont tout. Une grande partie du succès est due au soutien des sponsors, même d’un point de vue psychologique… Je ne serais pas qui je suis si je n’avais pas le soutien de tout le monde. Quel a été le message le plus inattendu ou celui qui vous a le plus ému ?Ils étaient nombreux sur les réseaux sociaux, de Fernando Alonso, Pau Gasol, Rafa Nadal, Alejandro Sanz… C’était merveilleux. Mais les plus particuliers étaient ceux de mes parents et de ma femme, qui m’appelaient excités, pleurant…