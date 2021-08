Jeux Olympiques Tokyo 2020 : Séance plénière espagnole pour les demi-finales canoë : Portela et la C2 se qualifient

in

e canoë espagnol n’a pas pu démarrer d’un meilleur pied dans ces Jeux de Tokyo. Les deux bateaux qui ont participé à la première série de sprint se sont qualifiés pour leurs demi-finales respectives après deux belles courses.

C’est d’abord au tour de la légende Mara Teresa Portela. Dans sa sixième Jeux olympiques Il a gagné dans sa série de K-1 200 et accepte de pouvoir se battre pour une nouvelle finale olympique et de se battre pour cette médaille tant attendue qui lui échappe depuis si longtemps.

Le pagayeur de Cangas a littéralement survolé l’eau et n’a pas laissé le choix à ses rivaux dans une série très rapide qu’il a dominée dès le début. Conscient de l’importance d’économiser un effort supplémentaire en quarts de finale, Portela n’a pas suscité de surprise et avec un temps de 40.812, le deuxième meilleur de la matinée, a certifié son passage au tour suivant.

Pour sa part, Cayetano Garca et Pablo Martnez ils ont également atteint les demi-finales. Dans leur cas, en C2-1000, et ils l’ont obtenu après une honorable deuxième place à égalité. Le couple sévillan n’a pas été impressionné par l’ampleur de ses rivaux ni par ses débuts aux Jeux Olympiques et a poussé dès les premiers 250 mètres, atteignant un demi-kilomètre en premier. Avec la position en demi-finale en poche, l’équipe espagnole s’est consacrée à économiser ses efforts jusqu’à franchir la ligne d’arrivée à la deuxième place.