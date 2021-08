in

Nuclear Games : Bande-annonce du web-documentaire interactif

Et Alyn Ware a remis en question la sagesse d’organiser des événements dans la ville, étant donné que l’opération de nettoyage de l’usine se poursuit plus d’une décennie plus tard. M. Ware, co-fondateur de la Campagne mondiale pour l’éducation à la paix, exposera ses préoccupations lors d’un webinaire cet après-midi pour marquer la sortie d’un nouveau documentaire en ligne, Nuclear Games, qui suggère que les questions nucléaires sont systématiquement minimisées par les gouvernements, y compris celui du Japon.

Avant cela, il avait écrit un article pour The Nation dans lequel il affirmait que les Jeux olympiques étaient devenus inextricablement liés à ce qu’il appelait la « politique nucléaire » du pays.

M. Ware a cité la controverse en cours entourant la décision d’organiser les jeux dans la ville en premier lieu, étant donné la propagation des cas de Covid dans le village olympique, suggérant que les doutes avaient été largement ignorés.

Il a déclaré: «Mais la surdité sonore de ces Jeux olympiques remonte plus loin – à la catastrophe nucléaire de Fukushima.

“En 2019, le Premier ministre de l’époque, Shinzo Abe, a surnommé les Jeux olympiques de Tokyo les” Jeux de la récupération “, destinés à ” mettre en valeur les régions touchées par le tsunami ” et la fusion nucléaire de 2011, qui continue de constituer une menace aujourd’hui.

« C’est pourquoi certains événements olympiques se déroulent au stade Azuma de Fukushima, et pourquoi les coureurs de la flamme olympique ont été acheminés par la préfecture de Fukushima, atteignant ce que le site officiel olympique appelle des « lieux d’intérêt » près de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Un extrait du film montre le passage de la flamme olympique (Image : FPA)

Images de Nuclear Games (Image: FPA)

« Cela a commencé à J-Village, un ancien centre logistique pour les équipages travaillant à l’assainissement des réacteurs sinistrés, aujourd’hui un complexe sportif, où Greenpeace a détecté un point chaud de rayonnement fin 2019.

“Il a traversé Okuma et Futaba, où se trouve l’usine, et d’autres villes voisines longtemps abandonnées après la catastrophe.”

M. Ware a ajouté : « Cela vise à projeter une image de reprise et de normalité dans le monde.

« Mais c’est de la propagande gouvernementale, sourde aux préoccupations des citoyens et aveugle aux menaces permanentes. Fukushima Daiichi continue de laisser échapper de la radioactivité. De nouveaux points chauds de rayonnement et d’autres impacts sont découverts tout le temps. »

Une telle approche avait déjà été utilisée lors des Jeux olympiques de Tokyo en 1964, a souligné M. Ware.

Yoshihide Suga, Premier ministre japonais (Image : GETTY)

Il a expliqué : « Yoshinori Sakai, né à Hiroshima le jour où la bombe atomique a été larguée, a allumé la flamme olympique.

« À peine un an et demi après la crise des missiles à Cuba, ce geste a mis en lumière les dangers de la technologie nucléaire, des armes nucléaires et de la course aux armements en plein essor. »

M. Ware a fait valoir : « Des milliards de personnes qui regardent les matchs s’imprègnent de l’idée que, malgré les protestations, Covid, Fukushima, les bombardements atomiques et les dangers nucléaires croissants aujourd’hui ne font pas obstacle à la normalité.

« Cela devrait être contré par un contexte factuel et la vérité. »

Les Jeux olympiques de Tokyo en 1964 ont utilisé des techniques similaires, a déclaré M. Ware (Image: FPA)

Le film utilise des images Manga (Image: FPA)

Nuclear Games utilise des mangas et du contenu interactif pour offrir aux téléspectateurs un cours accéléré sur des questions telles que la crise des missiles de Cuba, la catastrophe de Tchernobyl et le programme nucléaire de la Corée du Nord.

M. Ware a souligné : « Nous avons besoin de toute urgence d’une formation corrective sur les questions nucléaires.

« La plupart des millennials pensent que la guerre nucléaire se produira au cours de la prochaine décennie, mais ils classent également les armes nucléaires comme le moins important des 12 problèmes mondiaux.

“Ils sont tous les deux à juste titre anxieux et mal informés.”

Quand les sports sont devenus des épreuves olympiques (Image : Express)

Atteindre ce qu’il a appelé “l’alphabétisation nucléaire de base” était plus crucial que jamais, a fait valoir M. Ware.

Il a déclaré : « Les dangers nucléaires sont plus aigus qu’en 1964, le risque de guerre nucléaire augmente et le régime de contrôle des armements échoue.

« Cette année, le Bulletin of the Atomic Scientists a avancé son horloge apocalyptique à 100 secondes avant minuit – plus près de l’heure zéro que pendant la crise des missiles cubains.

« Les États dotés d’armes nucléaires se détournent du contrôle des armements et se lancent dans une deuxième course aux armements de type guerre froide. »

Manifestations contre les Jeux olympiques de Tokyo (Image : GETTY)

Se référant aux récentes révélations alarmantes, il a déclaré : les puissances nucléaires emboîtent le pas.

M. Ware a conclu: «Les sénateurs américains Ed Markey et Jeff Merkley et leurs collègues du groupe de travail sur le contrôle des armes nucléaires ont récemment demandé à Biden de guider l’examen de la posture nucléaire vers un engagement de non-utilisation en premier et l’élimination de nouveaux types d’armes nucléaires.

« Mais de telles choses peuvent difficilement rivaliser avec un blitz médiatique olympique de deux semaines qui normalise les catastrophes nucléaires et hausse les épaules face aux dangers nucléaires croissants, ce qui illustre pourquoi nous avons besoin d’une nouvelle campagne pour l’alphabétisation nucléaire de masse.

« Avec le recul du contrôle des armements, des citoyens informés pourraient être notre dernière et meilleure ligne de défense. »