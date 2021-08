JEUX OLYMPIQUES | Wellbrock, le « monstre » d’Odaiba

Alberto Martínez est sorti de l’eau épuisé, en dix-huitième position, après 1: 53.16 dans le parc marin d’Odabia, dans le Pacifique, avec une température de l’eau de 32 degrés. Il n’a pas trouvé de répit non plus lorsqu’il a fait surface. L’horloge atteignait à peine 8h30 mais le soleil fondait et l’humidité s’infiltrait dans les os. Le nageur murcien, qui n’abandonne jamais une course, a parcouru au pas lent la distance qui le séparait de son entraîneur, Fred Vergnoux, qui est allé le trouver. Les deux ont fusionné dans une étreinte de deux minutes tandis que le reste des nageurs défilait.

Les Espagnols n’ont même pas pu aller en zone mixte. Rapidement, il a été pris en charge par les services médicaux. “Il a souffert d’une baisse de tout, de la chaleur, de l’anxiété …”, commentent-ils de la Fédération royale espagnole de natation. L’extraordinaire nageur murcien avait terminé dans le top dix lors de la dernière Coupe du monde en 2019 et avait préparé la compétition à fond, chaque détail étudié, mais la finale des Jeux était une scabechina. L’Allemand Florian Wellbrock, nageur de 800 et 1500 en piscine, a fait une exhibition.

Florian Wellbrock. ÉCHARPE OLI

Il a toujours mené l’épreuve : 10 kilomètres dans la tête



Autant le surnommer le monstre d’Odaiba. Dès le début des essais, Wellbrock a pris la tête aux côtés du Hongrois Kristov Rasovszky et du Français Marc Antoine Olivier. De grands noms des eaux libres sauvages. Derrière, l’italien et champion olympique du 1500 à Rio 2016 Gregorio Paltrinieri, également médaillé à Tokyo. Tous ont mis un rythme élevé à la course qui a fait qu’il n’y a jamais eu de peloton. Alberto Martínez a flirté entre les positions 14 et 18, et était dans la zone de personne avec un groupe de six nageurs.

Wellbrock est resté en tête. Tantôt à plus courte distance, tantôt en fuite, voyant comment par derrière l’Italien, le Hongrois, le Français et même l’Israélien Matan Roditi échangeaient leurs positions. Personne n’a pu avec l’Allemand, ni dans les ravitaillements ni dans le sprint final. Loin de payer la fatigue, Wellbrock est intervenu et a avancé vers l’or. Il a sorti une longue mare de ses poursuivants. Son affichage était mémorable, mis à part les coups, les bagarres, les stratégies… Le sien était de nager plus vite dès le début (1:48.33).

Le Hongrois est arrivé deuxième, à 25 secondes, et l’Italien troisième, qui continue d’ajouter des médailles olympiques après avoir récemment souffert d’une mononucléose et s’être rétabli en un temps record. Paltrinieri a atteint 27 secondes et quitte Tokyo avec une médaille d’argent et une de bronze. Wellbrock, avec cet or et un bronze. Alberto Martínez, avec une position à laquelle il ne s’attendait pas et attristé, mais à 23 ans, il doit beaucoup se battre dans les futures compétitions en eau libre.