JEUX OLYMPIQUES | Xavi Lleonart : “Le hockey espagnol a un esprit impressionnant”

Xavi Lléonart Il est reconnaissable par les non-initiés au hockey sur gazon espagnol. Un ailier grand et pointu qui n’arrête pas de faire des histoires, de célébrer les buts comme s’ils étaient les derniers, ou de protester contre d’éventuels tirs au but comme si la vie en dépendait. « Je suis une personne qui extériorise tout, c’est ma façon de vivre ça. C’est notre ADN. L’esprit du hockey est impressionnant », fossé.

Terrassa a raison. C’est la seule façon d’expliquer comment il est possible que, Jeux après Jeux, le hockey espagnol soit toujours là, en quart de finale, à se battre contre des équipes qui doublent (c’est-à-dire qu’elles doublent en fait), licences, installations ou ressources. La Belgique en est un exemple, la rivale des quarts de finale ce dimanche (11h30). Le hockey y est le sport d’équipe par excellence avec le soccer. C’est l’option de médaille la plus claire après leur fiasco (ils ont obtenu une médaille d’argent) à Rio 2016.

« La Belgique et l’Australie sont un cran au-dessus. Nous n’avons pas à nous décourager, chaque fois que nous voyons de l’espoir, nous devons tout faire. Nous travaillons ensemble depuis cinq ans et nous n’allons pas abandonner maintenant”dit Lleonart, qui reconnaît la force du groupe : « Nous sommes amis, et ça se voit. Ceux de Terrassa se voient beaucoup, et ceux de l’extérieur nous donnent une super bonne humeur. Le hockey s’est diversifié ». Terrassa, Madrid, Santander, Pays Basque… Ce ne sont plus ces pionniers des années 60 qui ont pratiquement quitté Matadepera.

Japon-Espagne. CORINNE KERN

Deux adieux, celui d’un technicien et d’une génération



Journaliste de profession (Il travaille dans un cabinet de conseil bien que cette année il l’ait garé pour se concentrer sur les Jeux), Lleonart parle de ces Jeux d’Adieu. Premièrement, celles de nombreux collègues comme David Alegre, Roc Oliva ou Pau Quemada, entre autres, le mot d’ordre de cette équipe, dont certains jeunes médaillés à Pékin 2008. « Quand sont arrivées les premières défaites, c’est vrai qu’on se dit qu’il y a une génération légendaire qui ne le vivra plus. Nous les admirons tous et voulons finir de la meilleure des manières », dit-il.

Un autre adieu est celui de l’entraîneur, Fred Soyez, qu’après deux cycles olympiques et apportant « l’air frais » au groupe, il reviendra en France pour mener le projet hockey sur gazon dans son pays aux portes de la Jeux de Paris 2024. “Nous sommes heureux pour lui, c’est une décision logique et nous voulons qu’il nous dise au revoir avec une médaille autour du cou.” Cela passe par l’élimination de la Belgique, actuellement la rivale la plus redoutée.