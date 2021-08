JEUX PARALIMPIQUES L’archer Rebollo a allumé le chaudron de la Maison d’Espagne

in

Le gardien Antonio Rebollo s’est remédié, et bien que cette fois c’était avec le lancement virtuel d’une flèche imaginaire, allumé la vasque de la Maison d’Espagne des Jeux Paralympiques. Un clin d’œil à l’allumage iconique et légendaire des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 où il l’a fait avec une vraie fleca dans le stade olympique de Montjuic. Cette fois, il était escorté par l’infante Doña Elena, président d’honneur du Comité paralympique espagnol, le président, Miguel Carballeda, et en tant qu’ambassadeur du Japon en Espagne, Kenji Hiramatsu.

La Maison Paralympique d’Espagne, avec un design avant-gardiste, pratique, élégant et confortable, se pose avec l’idée d’un lieu idéal pour suivre les Jeux Paralympiques, ouvert comme point de rencontre jusqu’au 5 septembre, installé au Centre Sportif et Culturel de l’ONCE, au Palais des Ducs de Pastrana à Madrid, où en parallèle Des activités quotidiennes inspirées de la culture japonaise seront développées, ce qui soutient l’initiative.

L’inauguration de la Maison Paralympique d’Espagne a pratiquement coïncidé avec la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques, suivi des écrans géants, stratégiquement placés dans les quatre environnements préparés dans le Palais, rafraîchis dans les zones ensoleillées, et avec des ombres naturelles dans le grand jardin pour atténuer la chaleur aux heures critiques.

Dans la cour principale se trouve Shibuya, où se trouvent les écrans géants sur lesquels seront projetées les compétitions des Jeux, avec des connexions en direct avec les athlètes et des expériences virtuelles seront organisées. Aujourd’hui, par exemple, le directeur sportif de l’expédition était chargé d’ouvrir ce type de connexions dès la Cérémonie d’Ouverture même.

L’infante Elena a excusé son absence au Japon “en raison de limitations sanitaires”, a rappelé qu’elle a toujours été “avec les paralympiens espagnols”, à qui je souhaite “toutes sortes de succès au Japon”.

Pendant ces jours, la Maison paralympique espagnole accueille l’exposition itinérante NonconformistasDelDeporte que le Comité paralympique espagnol a lancé avec l’aide de CaixaBank, sur l’histoire du mouvement paralympique.