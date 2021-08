Jeux paralympiques de Tokyo 2020: les records chutent alors que Sumit Antil remporte l’or pour l’Inde dans l’épreuve du javelot F64

in

La catégorie F64 est réservée aux athlètes ayant subi une amputation de la jambe et concourant avec des prothèses en position debout. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Sumit Antil a décroché la deuxième médaille d’or paralympique de l’Inde avec une victoire record dans l’épreuve masculine du lancer du javelot F64. Le lancer du record du monde d’Antil de 68,55 m a amélioré ses propres efforts de record lors des lancers précédents.

Le cinquième lancer du joueur de 23 ans, l’effort de 68,55 m, s’est amélioré par rapport à son deuxième lancer de 68,08 m, lui-même supérieur à son précédent record du monde de 66,95 m.

La catégorie F64 est réservée aux athlètes ayant subi une amputation de la jambe et concourant avec des prothèses en position debout. Le natif de Sonepat d’Haryana a perdu sa jambe gauche sous le genou dans un accident de moto en 2015.

Les athlètes indiens ont participé à une blitzkrieg aux Jeux paralympiques de Tokyo, ayant déjà obtenu le meilleur total de médailles jamais remporté par le pays. Avani Lekhara a créé l’histoire en devenant la première femme indienne à remporter l’or aux Jeux paralympiques avec une victoire dans l’épreuve féminine R-2 de 10 m à la carabine à air comprimé debout SH1. Le natif de Jaipur a enregistré un record du monde égal à 249,6, un nouveau record paralympique.

Yogesh Kathuniya a décroché une médaille d’argent au lancer du disque, avec une distance de 44,38 m. Bhavinaben Patel a également décroché une médaille d’argent après avoir perdu contre la star chinoise du tennis de table Ying Zhou lors de la finale de la classe 4 de tennis de table en simple.

Le lanceur de javelot Devendra Jhajharia, double médaillé d’or, a décroché sa troisième médaille paralympique – cette fois une médaille d’argent dans l’épreuve F46. Jhajahria avait remporté des médailles d’or en 2004 et 2016, et a réalisé son record personnel de 64,35 m pour s’assurer la deuxième place. Sundar Singh Gurjar a décroché le bronze dans la même épreuve avec un effort de 64,01 m.

Le sauteur en hauteur Nishad Kumar a établi un record d’Asie en route vers l’argent dans la classe T47. Fils d’agriculteur, Nishad a franchi 2,06 m, le même que l’athlète américain Dallas Wise. Wise a également reçu la médaille d’argent pour ses efforts.

