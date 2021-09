Jeux PlayStation Now de septembre 2021 : Tekken 7, Killing Floor 2, Final Fantasy VII

Le service de streaming PlayStation Now de Sony continue d’ajouter de grands noms à sa liste, le Final Fantasy VII original n’étant que le premier des cinq titres Final Fantasy différents à venir sur le service. Les autres jeux qui arriveront en septembre sur PlayStation Now incluent Tekken 7, Killing Floor 2, Windbound, Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition, Ghost of a Tale et Moonlighter.

Comme ce fut le cas en août, la liste des nouveaux jeux du mois comprend à la fois des titres AAA de renom et des jeux indépendants, avec tous les jeux disponibles à partir du 7 septembre. Jeu de combat Tekken 7 (qui fait déjà partie de PlayStation Now dans certaines régions) n’apparaît que pour une durée limitée sur le service, le jeu n’étant disponible que jusqu’au 28 février 2022.

L’un des plus grands titres pour les fans de jeux PlayStation classiques est l’original Final Fantasy VII. Le titre classique de Final Fantasy sera suivi de cinq autres jeux de la franchise dans les mois suivants : Final Fantasy VIII sortira en octobre, Final Fantasy IX en novembre, Final Fantasy X et X-2 arriveront en décembre, tandis que Final Fantasy XII : The Zodiac Age sera ajouté à PlayStation Now en janvier prochain.

Également à venir en septembre, de magnifiques indies, notamment le jeu de survie Windbound, l’édition définitive du RPG russe Pathfinder: Kingmaker et le RPG d’action Moonlighter.

Avec Sony construisant lentement la bibliothèque de PlayStation Now, ainsi que l’ajout de mises à niveau, y compris le streaming 1080p et certains téléchargements de jeux, le service a récemment connu une montée en popularité.